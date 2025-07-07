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إقتصاد

مؤشر نيكي يغلق منخفضًا ترقبًا لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:38
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أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر وعكوفهم على تقييم تفاصيل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات.
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وانخفض نيكي 0.56 بالمئة ليغلق عند 39587.68 نقطة، بعدما استهل التعاملات على تراجع طفيف.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة ليسجل 2811.72 نقطة.
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