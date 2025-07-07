مؤشر نيكي يغلق منخفضًا ترقبًا لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

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أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر وعكوفهم على تقييم تفاصيل رسوم الجمركية وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات.وانخفض نيكي 0.56 بالمئة ليغلق عند 39587.68 نقطة، بعدما استهل التعاملات على تراجع طفيف.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة ليسجل 2811.72 نقطة.