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إقتصاد

مصر تبدأ حفر 11 بئر غاز

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:03
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أعلنت وزارة البترول المصرية عن بدء حفر 11 بئرا جديدة للغاز الطبيعي، من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز.
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 ومن المرجح أن تساهم هذه الآبار بإنتاج يومي إضافي يقدر بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز و2000 برميل من المتكثفات.

جاء ذلك خلال متابعة سير العمل في أحد المواقع بمنطقة دلتا النيل، حيث يتم تنفيذ البرنامج ضمن خطة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار إمدادات الغاز للشبكة القومية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن أحد الآبار المستهدفة يحتوي على خزان غاز بحجم 9 مليارات قدم مكعب، مما سيسهم في زيادة الإنتاج ودعم خطط التنمية المستقبلية.

تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
(روسيا اليوم)
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