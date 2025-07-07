الإمارات تؤكد التزامها بحوكمة اقتصادية عادلة في قمة بريكس

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شاركت ، في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي عقدت يومَي 6 و7 الجاري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وضمن هذه المشاركة، شاركت الدولة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "بريكس".وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية ودور في تعزيز الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.وأكد وزير دولة للشؤون المالية، هادي ، في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة في أعمال مجموعة بريكس يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.وأضاف الحسيني: "نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل "بريكس" تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة".وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل "بريكس"، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.