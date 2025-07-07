أسعار النفط تتراجع

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تراجعت أسعار لثالث مرة خلال أربعة أيام، مع تركيز المستثمرين على تداعيات موجة الرسوم الجمركية الأميركية، وقرار تحالف "أوبك+" بإعادة المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطّلة إلى السوق.وانخفض خام "برنت" باتجاه 69 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام "غرب الوسيط" إلى ما دون 68 دولاراً.