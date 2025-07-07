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إقتصاد
أسعار النفط تتراجع
Lebanon 24
07-07-2025
|
23:38
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تراجعت أسعار
النفط
لثالث مرة خلال أربعة أيام، مع تركيز المستثمرين على تداعيات موجة الرسوم الجمركية الأميركية، وقرار تحالف "أوبك+" بإعادة المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطّلة إلى السوق.
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وانخفض خام "برنت" باتجاه 69 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام "غرب
تكساس
الوسيط" إلى ما دون 68 دولاراً.
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