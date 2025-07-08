شركة صينية تستثمر نصف مليار دولار في الطاقة الشمسية في مصر

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تُخطط شركة " غريد كوربوريشن " (State Grid Corporation of China) لاستثمار نحو 500 مليون دولار في مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 900 ميغاواط، في منطقتي بوسط صعيد مصر، والواحات بالصحراء الغربية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".وقال المسؤول لـ"الشرق"، إنه من المتوقع توقيع العقود النهائية مع الشركة الصينية بنهاية شهر يوليو الجاري، على أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2025.يأتي ذلك في وقت تستهدف الحكومة جذب استثمارات بواقع 100 مليار جنيه من القطاع الخاص لمشاريع في قطاع خلال عامين، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" في الماضي، طالباً عدم نشر اسمه نظراً لخصوصية المعلومات. (بلومبرغ)