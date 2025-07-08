30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة صينية تستثمر نصف مليار دولار في الطاقة الشمسية في مصر
Lebanon 24
08-07-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُخطط شركة "
ستيت
غريد كوربوريشن
الصينية
" (State Grid Corporation of China) لاستثمار نحو 500 مليون دولار في مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 900 ميغاواط، في منطقتي
المنيا
بوسط صعيد مصر، والواحات بالصحراء الغربية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
Advertisement
وقال المسؤول لـ"الشرق"، إنه من المتوقع توقيع العقود النهائية مع الشركة الصينية بنهاية شهر يوليو الجاري، على أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2025.
يأتي ذلك في وقت تستهدف الحكومة
المصرية
جذب استثمارات بواقع 100 مليار جنيه من القطاع الخاص لمشاريع في قطاع
الطاقة المتجددة
خلال عامين، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" في
مارس
الماضي، طالباً عدم نشر اسمه نظراً لخصوصية المعلومات. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان استثمار 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035
Lebanon 24
الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان استثمار 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035
08/07/2025 14:02:45
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يخطط لجولة تمويل جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار لشركة xAI
Lebanon 24
ماسك يخطط لجولة تمويل جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار لشركة xAI
08/07/2025 14:02:45
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم شركة كسبت 9 مليارات دولار في يوم واحد
Lebanon 24
أسهم شركة كسبت 9 مليارات دولار في يوم واحد
08/07/2025 14:02:45
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصينيّ: حجم التجارة مع أميركا اللاتينية سيتجاوز 500 مليار دولار
Lebanon 24
الرئيس الصينيّ: حجم التجارة مع أميركا اللاتينية سيتجاوز 500 مليار دولار
08/07/2025 14:02:45
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا
Lebanon 24
أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا
06:31 | 2025-07-08
08/07/2025 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاريع واستثمارات في لبنان.. هذا ما كشف عنه وفد إماراتي في بعبدا
Lebanon 24
مشاريع واستثمارات في لبنان.. هذا ما كشف عنه وفد إماراتي في بعبدا
04:38 | 2025-07-08
08/07/2025 04:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حريق سنترال رمسيس.. البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
بسبب حريق سنترال رمسيس.. البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء
03:25 | 2025-07-08
08/07/2025 03:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر صفيحة البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
تراجع في سعر صفيحة البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟
02:03 | 2025-07-08
08/07/2025 02:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم تسلا تهوي بعد إعلان ماسك عن حزب سياسي جديد
Lebanon 24
أسهم تسلا تهوي بعد إعلان ماسك عن حزب سياسي جديد
01:59 | 2025-07-08
08/07/2025 01:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:31 | 2025-07-08
أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا
04:38 | 2025-07-08
مشاريع واستثمارات في لبنان.. هذا ما كشف عنه وفد إماراتي في بعبدا
03:25 | 2025-07-08
بسبب حريق سنترال رمسيس.. البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء
02:03 | 2025-07-08
تراجع في سعر صفيحة البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟
01:59 | 2025-07-08
أسهم تسلا تهوي بعد إعلان ماسك عن حزب سياسي جديد
23:59 | 2025-07-07
حرب تجارية بنسخة جديدة.. وترامب: العرض نهائي إلا إذا أعجبني غيره
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 14:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24