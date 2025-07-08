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إقتصاد

شركة صينية تستثمر نصف مليار دولار في الطاقة الشمسية في مصر

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:55
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تُخطط شركة "ستيت غريد كوربوريشن الصينية" (State Grid Corporation of China) لاستثمار نحو 500 مليون دولار في مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 900 ميغاواط، في منطقتي المنيا بوسط صعيد مصر، والواحات بالصحراء الغربية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
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وقال المسؤول لـ"الشرق"، إنه من المتوقع توقيع العقود النهائية مع الشركة الصينية بنهاية شهر يوليو الجاري، على أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2025.

يأتي ذلك في وقت تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات بواقع 100 مليار جنيه من القطاع الخاص لمشاريع  في قطاع الطاقة المتجددة خلال عامين، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" في مارس الماضي، طالباً عدم نشر اسمه نظراً لخصوصية المعلومات. (بلومبرغ)
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