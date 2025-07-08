Advertisement

إقتصاد

إرتفاع مبيعات السيارات في الصين بنحو 19 بالمئة

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1388455-638875838457071209.jpg
Doc-P-1388455-638875838457071209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت مبيعات السيارات في الصين إرتفاعا للشهر الخامس على التوالي.
Advertisement
 
في المقابل، أشارت تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى إلى أنّ تراجع الطلب، أثار مخاوف بشأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

ونمت المبيعات 18.6 بالمئة في حزيران على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 بالمئة في أيار.

وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 بالمئة إلى 11.1 مليون سيارة.

وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 بالمئة من إجمالي المبيعات في حزيران، 29.7 بالمئة على أساس سنوي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إرتفاع مبيعات السيارات في أوروبا
lebanon 24
08/07/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نسب الإقتراع في محافظتيّ الشمال وعكار: البترون 44.51 بالمئة والكورة 35.05 بالمئة والمنية - الضنية 43.47 بالمئة وبشري 31.6 بالمئة وزغرتا 34.98 بالمئة وطرابلس 20.96 بالمئة وعكار 41.39 بالمئة
lebanon 24
08/07/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الهجينة في أوروبا
lebanon 24
08/07/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تخطط لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في إطار جهودها لردع الصين
lebanon 24
08/07/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:25 | 2025-07-08
12:21 | 2025-07-08
11:45 | 2025-07-08
11:32 | 2025-07-08
11:14 | 2025-07-08
10:55 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24