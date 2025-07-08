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إقتصاد
إرتفاع مبيعات السيارات في الصين بنحو 19 بالمئة
Lebanon 24
08-07-2025
|
08:00
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سجلت مبيعات السيارات في
الصين
إرتفاعا للشهر الخامس على التوالي.
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في المقابل، أشارت تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى إلى أنّ تراجع الطلب، أثار مخاوف بشأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.
ونمت المبيعات 18.6 بالمئة في حزيران على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 بالمئة في أيار.
وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب
الصينية
، أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 بالمئة إلى 11.1 مليون سيارة.
وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 بالمئة من إجمالي المبيعات في حزيران، 29.7 بالمئة على أساس سنوي. (سكاي نيوز)
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