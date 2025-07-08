الأسهم الكورية لأعلى مستوى في أسبوعين.. هل يؤثر على قرار ترامب؟

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سجلت الأسهم الجنوبية، يوم الثلاثاء، أكبر مكاسب يومية لها منذ أسبوعين، بعد قرار الرئيس الأميركي تمديد فترة تجميد الرسوم الجمركية، ما عزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين وسيول.وأغلق مؤشر "كوسبي" مرتفعًا بنسبة 1.81% أو 55.48 نقطة ليصل إلى 3114.95 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 24 حزيران. وقالت الحكومة الكورية إنها ستكثف المحادثات مع الجانب الأميركي، معتبرة قرار تمديدًا فعليًا لفترة السماح قبل تطبيق الرسوم بنسبة 25% مطلع آب.ورغم تأثير القرار سلبًا على ، فإن الأسواق الآسيوية تفاعلت معه بهدوء. وأكد محللون أن هناك متسعًا من الوقت للتفاوض.وعلى مستوى الأسهم، تراجعت " إلكترونيكس" بنسبة 0.5% بعد توقعات بانخفاض أرباحها بسبب ضعف مبيعات رقائق ، بينما ارتفعت "إس كيه " بنسبة 4.06%. كما انخفضت أسهم " إنرجي سولوشن" بنسبة 2.54%، متأثرة بأداء " "، فيما ارتفعت " موتور" و"كيا " بنسبة 1.2% و0.51% على التوالي.وسجل المستثمرون الأجانب شراء بقيمة 251.6 مليار وون، وارتفع سعر صرف الوون الكوري بنسبة 0.67% إلى 1367.9 للدولار. أما عوائد السندات، فانخفضت لأجل 3 سنوات وارتفعت لأجل 10 سنوات.