الأسهم الكورية لأعلى مستوى في أسبوعين.. هل يؤثر على قرار ترامب؟

سجلت الأسهم الكورية
الجنوبية، يوم الثلاثاء، أكبر مكاسب يومية لها منذ أسبوعين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب
تمديد فترة تجميد الرسوم الجمركية، ما عزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن
وسيول.
وأغلق مؤشر "كوسبي" مرتفعًا بنسبة 1.81% أو 55.48 نقطة ليصل إلى 3114.95 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 24 حزيران. وقالت الحكومة الكورية إنها ستكثف المحادثات مع الجانب الأميركي، معتبرة قرار ترامب
تمديدًا فعليًا لفترة السماح قبل تطبيق الرسوم بنسبة 25% مطلع آب.
ورغم تأثير القرار سلبًا على وول ستريت
، فإن الأسواق الآسيوية تفاعلت معه بهدوء. وأكد محللون أن هناك متسعًا من الوقت للتفاوض.
وعلى مستوى الأسهم، تراجعت "سامسونغ
إلكترونيكس" بنسبة 0.5% بعد توقعات بانخفاض أرباحها بسبب ضعف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي
، بينما ارتفعت "إس كيه هاينكس
" بنسبة 4.06%. كما انخفضت أسهم "إل جي
إنرجي سولوشن" بنسبة 2.54%، متأثرة بأداء "تسلا
"، فيما ارتفعت "هيونداي
موتور" و"كيا كورب
" بنسبة 1.2% و0.51% على التوالي.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي
شراء بقيمة 251.6 مليار وون، وارتفع سعر صرف الوون الكوري بنسبة 0.67% إلى 1367.9 للدولار. أما عوائد السندات، فانخفضت لأجل 3 سنوات وارتفعت لأجل 10 سنوات.