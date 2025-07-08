دولة عربية تسجل ارتفاعاً في المداخيل السياحية بنسبة 8%.. من هي؟

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لديوان السياحة في تونس الحلوي اليوم الثلاثاء، إن الموسم السياحي للعام الحالي يعد إيجابيا، مع تحقيق زيادة في المداخيل بـ8 % مقارنة بنفس الفترة.وأوضح الحلوي لراديو " " الخاص أن قطاع السياحة يعد المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.وكانت تونس حققت رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين على البلاد والبالغ 10.3 مليون سائح في 2024 وتأمل تخطي 11 مليونا في 2025.