27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولة عربية تسجل ارتفاعاً في المداخيل السياحية بنسبة 8%.. من هي؟
Lebanon 24
08-07-2025
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ عدد السياح الذين زاروا
تونس
حتى نهاية شهر حزيران الماضي 4.3 ملايين سائح، مسجّلين بذلك زيادة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
Advertisement
وقال المدير العام
لديوان السياحة في تونس
محمد المهدي
الحلوي اليوم الثلاثاء، إن الموسم السياحي للعام الحالي يعد إيجابيا، مع تحقيق زيادة في المداخيل بـ8 % مقارنة بنفس الفترة.
وأوضح الحلوي لراديو "
موزاييك
" الخاص أن قطاع السياحة يعد المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.
وكانت تونس حققت رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين على البلاد والبالغ 10.3 مليون سائح في 2024 وتأمل تخطي 11 مليونا في 2025.
مواضيع ذات صلة
خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي
Lebanon 24
خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي
08/07/2025 22:09:43
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط والذهب تسجل ارتفاعا على وقع الهجمات الإسرائيلية
Lebanon 24
أسعار النفط والذهب تسجل ارتفاعا على وقع الهجمات الإسرائيلية
08/07/2025 22:09:43
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم إنفيديا تسجل ارتفاعات تتجاوز 5% بعد نهاية تداولات اليوم
Lebanon 24
أسهم إنفيديا تسجل ارتفاعات تتجاوز 5% بعد نهاية تداولات اليوم
08/07/2025 22:09:43
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%
Lebanon 24
في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%
08/07/2025 22:09:43
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هبوط حاد في سعر الذهب… الأونصة تسجل أدنى مستوياتها
Lebanon 24
هبوط حاد في سعر الذهب… الأونصة تسجل أدنى مستوياتها
13:20 | 2025-07-08
08/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية
Lebanon 24
رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية
12:25 | 2025-07-08
08/07/2025 12:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الهيئات الإقتصادية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من الهيئات الإقتصادية.. هذا ما جاء فيه
12:21 | 2025-07-08
08/07/2025 12:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه
11:32 | 2025-07-08
08/07/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيان لمصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
11:14 | 2025-07-08
08/07/2025 11:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
02:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟
Lebanon 24
ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟
15:40 | 2025-07-07
07/07/2025 03:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:20 | 2025-07-08
هبوط حاد في سعر الذهب… الأونصة تسجل أدنى مستوياتها
12:25 | 2025-07-08
رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية
12:21 | 2025-07-08
بيان من الهيئات الإقتصادية.. هذا ما جاء فيه
11:32 | 2025-07-08
قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه
11:14 | 2025-07-08
بيان لمصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
10:55 | 2025-07-08
حرب تجارية: كيف تحايلت الصين على رسوم ترامب؟
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 22:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24