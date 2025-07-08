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إقتصاد

دولة عربية تسجل ارتفاعاً في المداخيل السياحية بنسبة 8%.. من هي؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:45
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بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس حتى نهاية شهر حزيران الماضي 4.3 ملايين سائح، مسجّلين بذلك زيادة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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وقال المدير العام لديوان السياحة في تونس محمد المهدي الحلوي اليوم الثلاثاء، إن الموسم السياحي للعام الحالي يعد إيجابيا، مع تحقيق زيادة في المداخيل بـ8 % مقارنة بنفس الفترة.

وأوضح الحلوي لراديو "موزاييك" الخاص أن قطاع السياحة يعد المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.

وكانت تونس حققت رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين على البلاد والبالغ 10.3 مليون سائح في 2024 وتأمل تخطي 11 مليونا في 2025.
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