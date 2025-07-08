هبوط حاد في سعر الذهب… الأونصة تسجل أدنى مستوياتها

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في الساعة 18:08 بتوقيت ، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.26% ليصل إلى 3299.6 دولار للأونصة.وبحلول الساعة 18:13 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر الذهب إلى 3298.2 دولار للأونصة (-1.3%).ويأتي ذلك الانخفاض على خلفية مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد الذي حد من أي زخم صعودي.وكان الرئيس الأميركي قد كشف أمس عن أول دفعة من الرسائل المتوعدة بفرض معدلات جمركية أعلى على شركاء تجاريين مثل واليابان وصربيا وتايلاند وتونس، مع إشارته إلى أنه لا يزال منفتحا على المفاوضات.ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في مطلع آب المقبل.وأثارت الرسوم الجمركية التي فرضها حالة من عدم اليقين في السوق والمخاوف من أنها قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.