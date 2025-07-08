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إقتصاد

هبوط حاد في سعر الذهب… الأونصة تسجل أدنى مستوياتها

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:20
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انخفض سعر عقود الذهب الآجلة لشهر آب 2025 إلى أقل من 3300 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 30 حزيران 2025، وفقًا لبيانات التداول.
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في الساعة 18:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.26% ليصل إلى 3299.6 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 18:13 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر الذهب إلى 3298.2 دولار للأونصة (-1.3%).

ويأتي ذلك الانخفاض على خلفية مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف أمس عن أول دفعة من الرسائل المتوعدة بفرض معدلات جمركية أعلى على شركاء تجاريين مثل كوريا الجنوبية واليابان وصربيا وتايلاند وتونس، مع إشارته إلى أنه لا يزال منفتحا على المفاوضات.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في مطلع آب المقبل.

وأثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حالة من عدم اليقين في السوق والمخاوف من أنها قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
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