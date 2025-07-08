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إقتصاد
بعد تشديد الصين قيود التصدير... ارتفاع حاد في أسعار معادن الأرض النادرة
Lebanon 24
08-07-2025
|
23:00
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أظهر المؤشر الشهري لاتحاد الصناعة البافاري في
ألمانيا
ارتفاعا كبيرا في أسعار معادن الأرض النادرة خلال ايار الماضي بعد قرار
الصين
تشديد القيود المفروضة على صادراتها من هذه
المعادن
.
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وبحسب المؤشر ارتفعت أسعار معادن الأرض النادرة وهي مجموعة من المعادن الحيوية للعديد من
الصناعات المتقدمة
بدءا من الإلكترونيات وحتى
الصناعات العسكرية
، بنسبة 8 بالمئة مقومة بالدولار.
كما أن بعض هذه المعادن سجلت زيادة أكبر في أسعارها، مثل معدن التيربيوم الذي ارتفع بنحو 19 بالمئة والجادولينيوم بنسبة 17 بالمئة وساماريوم بنسبة 15 بالمئة.
جاءت القفزة في أسعار هذه المعادن بعد إعلان الصين في نيسان تطبيق قيود جديد على صادرات العديد من المعادن ردا على خطط الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات
الصينية
.
يذكر أن الصين تنتج حوالي 90 بالمئة من إمدادات معادن الأرض النادرة المستخدمة في الصناعة على مستوى العالم وفقا لتقديرات عديدة.
وفي أوائل 2022 أثناء جائحة
فيروس
كورونا
المستجد عندما اضطربت سلاسل الإمداد العالمية بشدة ارتفعت أسعار هذه المعادن إلى مستويات قياسية.
من ناحيته حذر
اتحاد الصناعة الألماني
بي.دي.آي مؤخرا
أوروبا
من اعتمادها المتزايد على الصين كمصدر لهذه المعادن الحيوية.
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