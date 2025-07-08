بعد تشديد الصين قيود التصدير... ارتفاع حاد في أسعار معادن الأرض النادرة

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وبحسب المؤشر ارتفعت أسعار معادن الأرض النادرة وهي مجموعة من المعادن الحيوية للعديد من بدءا من الإلكترونيات وحتى ، بنسبة 8 بالمئة مقومة بالدولار.كما أن بعض هذه المعادن سجلت زيادة أكبر في أسعارها، مثل معدن التيربيوم الذي ارتفع بنحو 19 بالمئة والجادولينيوم بنسبة 17 بالمئة وساماريوم بنسبة 15 بالمئة.جاءت القفزة في أسعار هذه المعادن بعد إعلان الصين في نيسان تطبيق قيود جديد على صادرات العديد من المعادن ردا على خطط الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات .يذكر أن الصين تنتج حوالي 90 بالمئة من إمدادات معادن الأرض النادرة المستخدمة في الصناعة على مستوى العالم وفقا لتقديرات عديدة.وفي أوائل 2022 أثناء جائحة المستجد عندما اضطربت سلاسل الإمداد العالمية بشدة ارتفعت أسعار هذه المعادن إلى مستويات قياسية.من ناحيته حذر بي.دي.آي مؤخرا من اعتمادها المتزايد على الصين كمصدر لهذه المعادن الحيوية.