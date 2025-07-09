لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين

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ارتفعت أسعار المستهلكين في لأول مرة منذ خمسة أشهر في حزيران بينما زاد انكماش أسعار المنتجين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من حالة من عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية وضعف الطلب في الداخل.وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاضه 0.1% في أيار، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطعت " " آراءهم بعدم حدوث تغيير.وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري، مقابل انخفاض 0.2% في أيار، وتماشيا مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض 0.1%.وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 3.6% في حزيران عنه قبل عام، في زيادة عن 3.3% في أيار، فيما يمثل أكبر انخفاض منذ 2023. وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" انخفاض المؤشر 3.2%.