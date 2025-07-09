Advertisement

إقتصاد

لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين

Lebanon 24
09-07-2025 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1388808-638876442006334526.jpg
Doc-P-1388808-638876442006334526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين لأول مرة منذ خمسة أشهر في حزيران بينما زاد انكماش أسعار المنتجين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من حالة من عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية وضعف الطلب في الداخل.
Advertisement

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاضه 0.1% في أيار، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطعت "رويترز" آراءهم بعدم حدوث تغيير.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري، مقابل انخفاض 0.2% في أيار، وتماشيا مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض 0.1%.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 3.6% في حزيران عنه قبل عام، في زيادة عن 3.3% في أيار، فيما يمثل أكبر انخفاض منذ تموز 2023. وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" انخفاض المؤشر 3.2%.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تتجاوز مستوى جديدًا لأول مرة منذ أسابيع!
lebanon 24
09/07/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وحماس تجريان "ما يشبه" محادثات غير مباشرة لأول مرة منذ أشهر
lebanon 24
09/07/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد: فريق تابع لنا سيزور سوريا لأول مرة منذ 2009 لتقييم الوضع الاقتصادي
lebanon 24
09/07/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991
lebanon 24
09/07/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:23 | 2025-07-09
02:33 | 2025-07-09
02:15 | 2025-07-09
00:56 | 2025-07-09
00:40 | 2025-07-09
23:46 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24