المؤشر نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة

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تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليجري تداوله دون تغير يذكر الأربعاء، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح من الارتفاع الأخير.وانخفض نيكي 0.03 بالمئة إلى 39677.42 بحلول منتصف اليوم (بالتوقيت المحلي)، بعد أن ارتفع 0.7 بالمئة في وقت سابق إلى 39971.06. وتأرجح المؤشر بين المكاسب والخسائر الهامشية خلال الجلسة.أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فارتفع 0.3 بالمئة إلى 2824.93 نقطة.