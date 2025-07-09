البورصة المصرية تعود للعمل وتستأنف التداولات اليوم

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قالت إنها ستستأنف عملها اليوم الأربعاء بعد انقطاع في الاتصالات والإنترنت جراء حريق في مركز اتصالات رئيسي بوسط يوم الاثنين.وذكرت في بيان “تعلن البورصة عن استئناف التداول اعتبارا ، الأربعاء الموافق التاسع من يوليو 2025. ويأتي ذلك تتويجا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة”.