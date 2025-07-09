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إقتصاد

البورصة المصرية تعود للعمل وتستأنف التداولات اليوم

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:23
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قالت البورصة المصرية إنها ستستأنف عملها اليوم الأربعاء بعد انقطاع في الاتصالات والإنترنت جراء حريق في مركز اتصالات رئيسي بوسط القاهرة يوم الاثنين.
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وذكرت في بيان “تعلن البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارا من اليوم، الأربعاء الموافق التاسع من يوليو 2025. ويأتي ذلك تتويجا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة”.
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