التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 14.9% في حزيران

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أظهرت بيانات للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 14.9 بالمئة في يونيو من 16.8 بالمئة في أيار.وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية قليلا في يونيو إلى 16.2 بالمئة مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات.وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في نيسان بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وهي خطوة طالب بها . والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري.واتخذ التضخم مسارا هبوطيا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في أيلول 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق في السادس من أذار 2024.