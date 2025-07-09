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إقتصاد

سلامة عرض الاوضاع الافتصادية مع نائب رئيس مجلس البنك الدولي

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:04
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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع الوزير السابق نائب رئيس مجلس البنك الدولي  الدكتور جهاد ازعور وتداول معه شؤونا عامة،  إضافةً الى الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والمنطقة.
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(الوكالة الوطنية)
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