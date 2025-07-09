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إقتصاد
سلامة عرض الاوضاع الافتصادية مع نائب رئيس مجلس البنك الدولي
Lebanon 24
09-07-2025
|
07:04
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استقبل
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
في مكتبه في المكتبة الوطنية-
الصنائع
الوزير السابق
نائب رئيس
مجلس البنك
الدولي الدكتور
جهاد ازعور
وتداول معه شؤونا عامة، إضافةً الى الاوضاع الاقتصادية والمالية في
لبنان
والمنطقة.
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(الوكالة الوطنية)
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