سلامة عرض الاوضاع الافتصادية مع نائب رئيس مجلس البنك الدولي

استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية- الوزير السابق الدولي الدكتور وتداول معه شؤونا عامة، إضافةً الى الاوضاع الاقتصادية والمالية في والمنطقة.

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(الوكالة الوطنية)