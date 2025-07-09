الخوري: لدعم الصناعة الوطنية ووقف التهريب

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جال جو في عدد من المصانع في يرافقه رئيس بلدية زحلة - المعلقة - تعنايل المهندس سليم غزالة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التّيني ورئيس تجمّع صناعيي أبو فيصل.واستهل الجولة من مصنع "قساطلي" في شتورا، حيث استقبله نايف قساطلي.بعدها انتقل الى مصنع "ايتل للشوكولا" حيث اطلع على سير العمل والإنتاج بحضور صاحب المصنع هيكل العتل.وزار أيضا اقسام مصنع somoplast مع حبيب، نزيه وديع، وغسان .ثم التقى الوزير عيسى الخوري عدداً من الصناعيين في مقرّ تجمع صناعيي البقاع، حيث افتتح رئيس التجمع نقولا أبو فيصل الحوار الذي حضره رئيس الغرفة منير التيني ورئيس بلدية زحلة سليم غزالي.ورحب ابو فيصل بالوزير، واثنى على ما يقوم به، معدداً النجاحات التي يحققها صناعيو البقاع، على الرغم من الصعوبات التي تعترضهم على صعيد ارتفاع كلفة الطاقة والتهريب، مطالباً ب"حماية الصناعة ودعمها".وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها الصناعيين على حضورهم، مؤكداً " الجودة من خلال ما اطّلع عليه في الجولة".وقال:" أعرف هواجسكم. وأعمل على إزالتها. وأذكّر بأننا صناعيون منذ الفينيقيين قبل أن نكون تجاراً. هم الذين صنّعوا الحرف والزجاج والسفن والأرجوان. لكن الحكومات المتعاقبة لم تولِ الاهتمام للقطاع الانتاجي، عبر تقليصها موازنة المسؤولة عن مساعدة وتنمية اكبر رب عمل في . وقد صرفت الدولة 240 مليار دولار خلال عشرين سنة من سنة 2000 الى سنة 2019، بمعدل 12 مليار دولار سنوياً. خُصّص لوزارة الصناعة منها 4 مليون دولار سنويّاً فقط".وعدّد الورش التي باشر بتنفيذها بالوزارة على صعيد المكننة والمسح الصناعي من اجل إقامة مناطق صناعية صغيرة وتحديد المصانع العاملة بشكل غير قانوني تمهيداً لاقفالها ودعم التصدير وتخفيض كلفة الانتاج.كما أكد "العمل على وقف التهريب والتهرّب الضريبي".واعتبر أن" لبنان لم يستفد من الاتفاقات التجارية التي وقعها خلال السنوات الأخيرة"، داعياً الى" اعادة درسها وتعديل ما يمكن تعديله، وصولاً الى الغاء الاتفاقات المجحفة بحق لبنان واقتصاده ودراسة امكان اقامة اتفاقات تجارية ثنائية".وقال:" من غير المسموح ان نستورد 80 % مما نستهلك من غذاء لذلك علينا تطوير ودعم كونها الركيزة لتطوير الامن الغذائي في لبنان". (الوكالة الوطنية)