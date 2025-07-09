29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع محاربة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة
Lebanon 24
09-07-2025
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة
الاقتصاد الوطني
والصناعة والتجارة والتخطيط، جلسة اليوم برئاسة
النائب فريد البستاني
وحضور النواب الاعضاء.
Advertisement
وقال
البستاني
بعد الجلسة :"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وناقشنا مواضيع عدة.
اولا، موضوع محاربة الفساد في
وزارة الاقتصاد
وفي
وزارة الصناعة
ونحن نتابع التطورات القضائية ولا يوجد تدخل في اللجنة ولكن كان هناك نوع من الارتياح من اعضاء اللجنة إلى التطوري التحقيق الذي يتم وان شاء الله تصل إلى خواتيمها. وأريد أن أوضح اننا قدمنا إخبارات ونتابعها. وأنصح ألا يتم التدخل في
القضاء
ونحن سنراقب وناقشت اللجنة أمورا أخرى من بينها".
أضاف :"إننا سنفتح ملفات أخرى في الوقت المناسب. فهذه مسيرة الرقابة، اذ أصر اعضاء اللجنة ان نقوم بها. كما ناقشنا إقتراح قانون مقدما من الزميل
جورج عدوان
يتعلق بإخضاع كل من شركة "
كازينو لبنان
" و"ادارة حصر التبغ والتنباك" و"الميدل إيست" لاحكام
قانون الشراء العام
ورقابة
ديوان المحاسبة
وقانون الشراء العام، هو قانون حديث جدا ولاقى ترحيبا من المؤسسات الدولية. وتبين ان هناك مؤسسات في الدولة لا تسير في هذا المسار.
وقال البستاني :" ومن هنا، جاء هذا الاقتراح وجرى نقاش هذا الموضوع وأصدرنا توصية بان يأتينا
ديوان
المحاسبة والشراء العام بدراسة لتوضيح كل التباس في هذا الموضوع واعطينا فترة شهر لإحالة الدراسة". (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: ناقشنا مع الحوت اسعار تذاكر الميدل إيست
Lebanon 24
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: ناقشنا مع الحوت اسعار تذاكر الميدل إيست
09/07/2025 16:08:07
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد المغربي يسجل نموًا قويًا بدعم الزراعة والصناعة
Lebanon 24
الاقتصاد المغربي يسجل نموًا قويًا بدعم الزراعة والصناعة
09/07/2025 16:08:07
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد في ورشة عمل ناقشت تفعيل قانون المنافسة
Lebanon 24
وزير الاقتصاد في ورشة عمل ناقشت تفعيل قانون المنافسة
09/07/2025 16:08:07
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الصحة استكملت مناقشة موضوع الدواء المهرب
Lebanon 24
لجنة الصحة استكملت مناقشة موضوع الدواء المهرب
09/07/2025 16:08:07
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الخوري: لدعم الصناعة الوطنية ووقف التهريب
Lebanon 24
الخوري: لدعم الصناعة الوطنية ووقف التهريب
07:17 | 2025-07-09
09/07/2025 07:17:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة عرض الاوضاع الافتصادية مع نائب رئيس مجلس البنك الدولي
Lebanon 24
سلامة عرض الاوضاع الافتصادية مع نائب رئيس مجلس البنك الدولي
07:04 | 2025-07-09
09/07/2025 07:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر
07:04 | 2025-07-09
09/07/2025 07:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 14.9% في حزيران
Lebanon 24
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 14.9% في حزيران
06:36 | 2025-07-09
09/07/2025 06:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
التقرير الاقتصادي لـ"فانا"عن لبنان: عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الاصلاحات انطلق
Lebanon 24
التقرير الاقتصادي لـ"فانا"عن لبنان: عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الاصلاحات انطلق
04:57 | 2025-07-09
09/07/2025 04:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
Lebanon 24
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
22:48 | 2025-07-08
08/07/2025 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
12:30 | 2025-07-08
08/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:17 | 2025-07-09
الخوري: لدعم الصناعة الوطنية ووقف التهريب
07:04 | 2025-07-09
سلامة عرض الاوضاع الافتصادية مع نائب رئيس مجلس البنك الدولي
07:04 | 2025-07-09
بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر
06:36 | 2025-07-09
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 14.9% في حزيران
04:57 | 2025-07-09
التقرير الاقتصادي لـ"فانا"عن لبنان: عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الاصلاحات انطلق
03:23 | 2025-07-09
البورصة المصرية تعود للعمل وتستأنف التداولات اليوم
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 16:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24