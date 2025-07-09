Advertisement

إقتصاد

جابر: تقديم مشروع موازنة 2026 في موعدها قبل نهاية آب المقبل

Lebanon 24
09-07-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1389045-638876767684746987.png
Doc-P-1389045-638876767684746987.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد وزير المالية ياسين جابر التأكيد أن "قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابي سيقّر قبل نهاية هذا الشهر". كما أكد أن "الوزارة ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوري قبل نهاية شهر آب المقبل"، مشيرا إلى أن "العمل يتركز على أن تتضمن الموازنة خطوات لبنود متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية للحكومة".
Advertisement

ولفت جابر إلى أن "التحديثات التي تجريها وزارة المالية على أنظمتها الرقمية تشكل قاعدة أساسية في تعزيز عملية بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية في عملها".

وأشار جابر بعد استقباله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، الى أن "التشاور متواصل بين وزارة المالية واللجنة، بحيث تم الاتفاق على تكثيف عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة"، كاشفا عن "اجتماع لها يعقد يوم غد الأربعاء، على أن تتوالى الاجتماعات بكثافة بغية إنجاز كل ما هو مطلوب، حتى يصار إلى إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة لإقراره قبل نهاية شهر تموز الجاري".
 
واجتمع جابر مع وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من هيئة أوجيرو ومسؤولين من الوزارة، وتم البحث في احتياجات وزارة الاتصالات وموازنتها. كما تناول البحث خطة الوزارة تحويل هيئة أوجيرو إلى شركة بإسم ليبان تلكوم Liban  elecom  وللمساعدة التي يمكن لوزارة المالية أن تقدمها في تحقيق ذلك.

والتقى جابر الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، بحضور المستشارة زينة قاسم، وكان استكمال لإجراءات العمل في ورشة إعادة بناء القدرات التقنية والفنية لوزارة المالية وتحديث للمكننة والأنظمة الرقمية في عملية تواكب خطة الإصلاح، وتطرق اللقاء إلى التحضيرات القائمة على مستوى إعداد موازنة 2026.

وكان تشديد من جابر على أن "الوزارة تسعى لأن تتضمن موازنة 2026 بنودا لخطوات متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية لحكومة الإصلاح والإنقاذ".

الى ذلك، ترأس وزير المالية اجتماعا للمديرين المعنيين بإعداد الموازنة العامة للعام 2026، وتابع معهم الخطوات العملية والمحاسبية إلى جانب خلاصة اجتماعات مديرية الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة التي قدمتها ميزانيتها للعام 2026، وناقش الإجراءات المتبعة بغية الالتزام برفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء في الموعد الدستوري نهاية آب الحالي لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإحالته إلى المجلس النيابي. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال ياسين جابر لمناقشة مشروع بقيمة 250 مليون دولار للكهرباء ومشروع تخفيض رسوم موازنة 2025
lebanon 24
09/07/2025 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في ما يتعلّق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع
lebanon 24
09/07/2025 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لإيران: نهاية المشروع النووي أو نهاية النظام
lebanon 24
09/07/2025 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": تمديد سلس نهاية آب أم إدراجها تحت الفصل السابع؟
lebanon 24
09/07/2025 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:14 | 2025-07-09
13:00 | 2025-07-09
11:44 | 2025-07-09
10:21 | 2025-07-09
09:30 | 2025-07-09
07:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24