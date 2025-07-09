Advertisement

إقتصاد

ستدخل حيّز التنفيذ في هذا الموعد... ترامب يفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدًا على النحاس والأدوية!

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1389071-638876817398580744.png
Doc-P-1389071-638876817398580744.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، في خطوة جديدة ضمن سياسته التجارية، مشيرًا إلى احتمال فرض رسوم أعلى بكثير على واردات الأدوية، لكنها لن تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد عام على الأقل.

وخلال اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته، قال ترامب: "اليوم نستهدف النحاس"، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي بعد إحراز تقدم في تحقيق جارٍ حول واردات المعدن.

وسرعان ما انعكس الإعلان على الأسواق، إذ ارتفع سعر النحاس بنحو 10% في بورصة نيويورك، مع تسابق المستثمرين لتخزين المعدن تحسبًا لتطبيق الرسوم المرتقبة.

وفي السياق ذاته، كشف ترامب أن الإدارة الأميركية ستصدر قريبًا إعلانًا جديدًا بشأن الرسوم على الأدوية، ما يُوسّع من قائمة التعرفات الجمركية التي بدأت إدارته بفرضها منذ كانون الثاني الماضي، مستهدفة قطاعات صناعية متعددة.

لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجديدة.
Advertisement

وقال ترامب "سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك (في حال عدم مجيئهم) ستُفرض عليهم تعرفات".

بشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه "سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدا، نحو 200 بالمئة"، مضيفا أنه سيمنح شركات الأدوية "مهلة زمنية لتنظيم أمورها".

إضافة إلى فرض تعرفة شاملة بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، والتلويح بنسبة أعلى على عشرات البلدان، فرض ترامب رسوما على الصلب والألمنيوم والسيارات هذا العام.

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على النحاس والأدوية، أمر الرئيس بإجراء تحقيقات في واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية بما قد يفضي إلى فرض رسوم إضافية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
محكمة التجارة الدولية الأميركية تمنع دخول رسوم جمركية شاملة فرضها ترمب في نيسان الماضي حيز التنفيذ
lebanon 24
10/07/2025 04:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن تدخل حيز التنفيذ
lebanon 24
10/07/2025 04:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الفولاذ والألمونيوم حيز التنفيذ
lebanon 24
10/07/2025 04:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الفولاذ والألمنيوم حيز التنفيذ
lebanon 24
10/07/2025 04:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2025-07-09
13:14 | 2025-07-09
11:44 | 2025-07-09
10:21 | 2025-07-09
09:50 | 2025-07-09
09:30 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24