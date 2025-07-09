ستدخل حيّز التنفيذ في هذا الموعد... ترامب يفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدًا على النحاس والأدوية!

أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الثلاثاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، في خطوة جديدة ضمن سياسته التجارية، مشيرًا إلى احتمال فرض رسوم أعلى بكثير على واردات الأدوية، لكنها لن تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد عام على الأقل.

وخلال اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته، قال : "اليوم نستهدف النحاس"، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي بعد إحراز تقدم في تحقيق جارٍ حول واردات المعدن.

وسرعان ما انعكس الإعلان على الأسواق، إذ ارتفع سعر النحاس بنحو 10% في ، مع تسابق المستثمرين لتخزين المعدن تحسبًا لتطبيق الرسوم المرتقبة.

وفي السياق ذاته، كشف ترامب أن ستصدر قريبًا إعلانًا جديدًا بشأن الرسوم على الأدوية، ما يُوسّع من قائمة التعرفات الجمركية التي بدأت إدارته بفرضها منذ كانون الثاني الماضي، مستهدفة قطاعات صناعية متعددة.

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لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى قبل فرض الرسوم الجديدة.وقال ترامب "سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك (في حال عدم مجيئهم) ستُفرض عليهم تعرفات".بشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه "سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدا، نحو 200 بالمئة"، مضيفا أنه سيمنح شركات الأدوية "مهلة زمنية لتنظيم أمورها".إضافة إلى فرض تعرفة شاملة بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، والتلويح بنسبة أعلى على عشرات البلدان، فرض ترامب رسوما على الصلب والألمنيوم والسيارات هذا العام.وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على النحاس والأدوية، أمر الرئيس بإجراء تحقيقات في واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية بما قد يفضي إلى فرض رسوم إضافية. (سكاي نيوز)