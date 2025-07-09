بالأرقام... هذا ما يُتوقَّع أن يسجله نمو الطلب العالمي على النفط في 2025!

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة " " ، ، أن يشهد الطلب العالمي على في عام 2025 نموًا يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميًا، رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية.وخلال مشاركته في ندوة منظمة " " اليوم، أكد الناصر أن السوق ما زالت تُظهر مؤشرات قوية على الطلب، موضحًا أن "النمو في الربع الأول من هذا العام بلغ 1.5 مليون برميل يوميًا، ونتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميًا".وأشار الناصر أيضًا إلى ارتفاع أسعار البنزين في وعودة الطلب من ، معتبرًا أن هذه العوامل تدعم استمرار الزخم في أسواق النفط العالمية.وأضاف: "نلاحظ ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طلب إضافي من الصين"، مشيرا إلى أن هذه العوامل تدعم توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط.وتخفض مجموعة "أوبك+"، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، إنتاجها منذ عدة سنوات لدعم السوق، لكنها تراجعت عن هذا المسار هذا العام.وبدأت "أوبك+" بتقليص تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميا، وتبع ذلك زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يوميا في أيار وحزيران وتموز من 2025. ويوم السبت الماضي، وافقت المجموعة على زيادة قدرها 548 ألف برميل يوميا لشهر آب المقبل.