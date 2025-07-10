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إقتصاد
بدعم من ضعف الدولار وتوتر الأسواق.. ارتفاع أسعار الذهب
Lebanon 24
10-07-2025
|
00:31
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ارتفعت أسعار
الذهب
اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لحرب الرسوم الجمركية.
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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3322.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3331 دولارا للأوقية.
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