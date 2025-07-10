بدعم من ضعف الدولار وتوتر الأسواق.. ارتفاع أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأميركي لحرب الرسوم الجمركية.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3322.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3331 دولارا للأوقية.