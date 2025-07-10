Advertisement

إقتصاد

إنفيديا تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار

Lebanon 24
10-07-2025 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1389448-638877576242861176.jpeg
Doc-P-1389448-638877576242861176.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت شركة إنفيديا إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبحت أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالإقبال المتزايد على الرقاقات الإلكترونية التي تُشغّل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وارتفعت أسهم الشركة الأميركية يوم الأربعاء بنسبة بلغت 2.4% لتصل إلى 164 دولارًا للسهم الواحد، في ظل استمرار الزخم القوي نحو التقنيات الداعمة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT.

وكانت إنفيديا قد كسرت حاجز التريليون دولار أول مرة في حزيران 2023، ومنذ ذلك الحين واصلت نموها المتسارع لتصل إلى هذا الرقم القياسي في أقل من عامين.

ويرى محللون أن ما حققته إنفيديا يُعد لحظة فارقة في تاريخ وول ستريت. إذ أصبحت “رقاقاتها كالذهب والنفط الجديد”، وباتت الركيزة الأساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.

ومع أن أسهم الشركة تراجعت بنحو حاد في أبريل الماضي بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الحرب التجارية المتصاعدة التي يقودها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، فإنها استعادت قوتها لاحقًا، وواصلت الارتفاع لتصل إلى هذا المستوى التاريخي.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة سهم إنفيديا قبل 8 أعوام كانت لا تتجاوز 1% من سعره الحالي، وكان النمو حينها مدفوعًا بالمنافسة مع شركة AMD لتقديم أفضل بطاقات الرسومات للألعاب.

وأما في المرحلة الراهنة، فقد جاء صعود إنفيديا نتيجة الإقبال المتزايد على المعالجات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة والرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، الذي بات يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد روّاد القطاع التقني. 

وتُعد هذه القفزة مؤشرًا على ثقة المستثمرين بمستقبل الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الغموض الذي يكتنف السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية.
مواضيع ذات صلة
لأول مرة... شركة تتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار في القيمة السوقية!
lebanon 24
10/07/2025 18:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 6 تريليونات دولار.. اكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم
lebanon 24
10/07/2025 18:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يختتم جولته الخليجية حاصداً "تريليونات الدولارات": العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة
lebanon 24
10/07/2025 18:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لدينا استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار ونتطلع إلى 13 تريليون دولار
lebanon 24
10/07/2025 18:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-07-10
10:45 | 2025-07-10
10:16 | 2025-07-10
09:23 | 2025-07-10
07:35 | 2025-07-10
07:18 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24