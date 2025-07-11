3 أسهم بريطانية تحت الرادار تتفوق على التضخم

في ظل التحديات التي يفرضها التضخم على العوائد طويلة الأجل، يبرز عدد قليل من الأسهم البريطانية القادرة على مجاراة هذا التحدي عبر تقديم أرباح نقدية متزايدة بمعدلات تتفوق على نسبة التضخم المستهدفة في المملكة المتحدة (2%). وفي هذا السياق، يبرز ثلاث شركات تم تجاهلها إلى حد كبير رغم الأداء المالي المتماسك ونمو الأرباح المتواصل.
1. Howden Joinery Group (LSE: HWDN) – رهان طويل الأمد في قطاع المطابخ
تُعرف شركة هاودن المتخصصة في تجهيزات المطابخ والنجارة بثبات أدائها، إذ سجلت نموًا سنويًا بمعدل 10% خلال العقد الماضي. رغم عائدها المتواضع (حوالي 2.5%)، فإن نسبة توزيع الأرباح المنخفضة تمنحها قدرة مرنة على رفع العائد مستقبلاً.
الإيجابيات:
عائد على حقوق الملكية يتجاوز 23%.
تدفق نقدي حر قوي.
مضاعف ربحية مقبول (17.6).
المخاطر:
تعرض مباشر لسوق الإسكان.
ضغوط محتملة على هوامش الربح بسبب التكاليف.
2. Intermediate Capital Group (LSE: ICG) – تمويل بديل بنمو مزدوج الرقم
تعمل ICG في إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، محققة معدل نمو أرباح مركب بلغ 14% خلال السنوات العشر الماضية. وتقدم الشركة عائدًا يتراوح بين 4% و5%، مستفيدة من نموذج عمل مرن وتدفقات نقدية قوية.
الإيجابيات:
تنوع في محافظ الائتمان.
نسبة توزيع أرباح محافظة (55%).
سجل أرباح فاق التوقعات بشكل منتظم.
المخاطر:
حساسية عالية لتقلبات سوق الائتمان.
إمكانية ارتفاع معدلات التخلف عن السداد في حال حدوث تباطؤ اقتصادي.
3. Rathbones Group – استقرار طويل الأجل في إدارة الثروات
تدير راثبونز أصولاً تفوق 100 مليار جنيه إسترليني، وتمنح المستثمرين عائدًا جذابًا (5.3%). ويبلغ معدل نمو أرباحها السنوي نحو 5.3% خلال 15 عامًا، ما يضفي عليها طابعاً محافظاً ومناسباً للمستثمرين الباحثين عن الدخل المنتظم.
الإيجابيات:
تغطية أرباح قوية (2.86x).
سجل توزيع أرباح مستقر.
المخاطر:
تقييم مرتفع نسبيًا (P/E فوق 29).
تعرض مباشر لتقلبات السوق والإيرادات المرتبطة بالأداء العام للأسواق المالية.
في نهاية التحليل، تُبرز منصة "the motley fool
" سهمًا يبدو بمثابة صفقة نادرة، حيث يتم تداوله بنسبة 31% فقط من قيمته الدفترية، ويوفر عائدًا يبلغ 10%. ورغم أن التفاصيل غير مذكورة، إلا أن الإشارة واضحة: توجد فرص استثمارية عالية القيمة بأسعار متدنية في السوق البريطاني
، لكنها تتطلب بحثًا دقيقًا وتقييمًا للمخاطر.