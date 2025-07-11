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إقتصاد

خرقٌ استثنائي.. البيتكوين تُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

Lebanon 24
11-07-2025 | 01:42
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حطمت عملة البيتكوين ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق في أقل من 24 ساعة، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 113,822 دولار، مرتفعة بأكثر من 4٪.

سجلت العملة المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق للمرة الثانية بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة مستوى 112 ألف دولار بعد ظهر الأربعاء قبل أن تقلص مكاسبها.
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وبحسب بيانات شركة التحليل Coinmarketcap، ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك البيتكوين، بنحو 3% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 3.5 تريليون دولار.

وارتفع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 22% منذ بداية هذا العام.

كما ارتفع سعر الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 5% ليصل إلى 2798 دولارا.
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