حيدر اطلع على مطالب المتقاعدين العسكريين والضمان والادارات العامة

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استقبل وزير العمل في مكتبه قبل ظهر اليوم وفدا من الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة برئاسة ، وقد اطلع الوفد معالي الوزير على مطالب القطاع العام من مختلف جوانبها.بعد ذلك التقى الوزير حيدر لجنة الأجراء المتقاعدين في برئاسة الذي اوضح ان "البحث تناول تعويضات نهاية الخدمة والتسوية المقترحة عن طريق الجامعة . كما تطرق البحث الى رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي ، التي ارتفعت بشكل تعجيزي عن غير وجه حق، لأننا أصبحنا من دون أي مدخول".كما استقبل وزير العمل وفدا موسعا من متقاعدي الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين العسكريين، وتجمع الاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في الادارات العامة الخاضعين لقانون العمل، ودار الحدث خلال هذا الاجتماع حول اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة ، واعادة النظر باعفاءات اشتراكات الضمان. (الوكالة الوطنية)