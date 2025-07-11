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إقتصاد

بيان من نقابة الادلاء السياحيين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-07-2025 | 10:30
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تمنت نقابة الادلاء السياحيين، في بيان، من "القيميين على السياحة و المواقع السياحية والاثرية،  باستثناء المواقع السياحية من الإقفال بسبب إضراب موظفي القطاع العام، وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الموسم السياحي وتجنب الخسائر الفادحة التي قد تلحق به،وذلك بعد استياء المغتربين الوافدين الى لبنان". 
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وقالت:" ان هذا الإضراب رغم تفهمنا واحترامنا لمطالب موظفي القطاع العام، يؤثر سلبًا على الموسم السياحي وخاصة الأدلاء السياحيين كونه مصدر الرزق الوحيد لهم".

وختمت: "يأتي هذا المطلب في إطار جهودنا لحماية مصالح الأعضاء وضمان استمرارية العمل في القطاع السياحي، وتسليط الضوء على أهمية السياحة و تعزيز الاقتصاد المحلي". 
 
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