روسيا تواجه تراجعًا في ميزانها التجاري... ما السبب؟

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وأشار التقرير إلى أن فائض الميزان التجاري انخفض بنسبة 19%، ليسجّل 47.9 مليار دولار، مقابل 59.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.كما بيّنت البيانات أن صادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغت 162.8 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.7%، في حين ارتفعت الواردات إلى 115 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3%.كما أعلن المركزي الروسي عن تراجع فائض الحساب الجاري للميزان التجاري للبلاد إلى 24.3 مليار دولار خلال الفترة من حزيران إلى أيار 2025، مقارنة بـ 37.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.يذكر أن التقديرات الأولية للبنك المركزي أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري للسلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 47.9 مليار دولار مقابل 59.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.