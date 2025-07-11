28
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا تواجه تراجعًا في ميزانها التجاري... ما السبب؟
Lebanon 24
11-07-2025
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات صادرة عن
البنك المركزي
الروسي تراجعًا ملحوظًا في فائض الميزان التجاري والحساب الجاري للبلاد خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
Advertisement
وأشار التقرير إلى أن فائض الميزان التجاري انخفض بنسبة 19%، ليسجّل 47.9 مليار دولار، مقابل 59.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
كما بيّنت البيانات أن صادرات
روسيا
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغت 162.8 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.7%، في حين ارتفعت الواردات إلى 115 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3%.
كما أعلن المركزي الروسي عن تراجع فائض الحساب الجاري للميزان التجاري للبلاد إلى 24.3 مليار دولار خلال الفترة من حزيران إلى أيار 2025، مقارنة بـ 37.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
يذكر أن التقديرات الأولية للبنك المركزي أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري للسلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 47.9 مليار دولار مقابل 59.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.
مواضيع ذات صلة
ما أسباب تراجع الدولار؟ خبراء يُفسّرون
Lebanon 24
ما أسباب تراجع الدولار؟ خبراء يُفسّرون
12/07/2025 03:31:35
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: لا تراجع في مواجهة التحديات الصحية رغم الأزمات المتراكمة
Lebanon 24
ناصر الدين: لا تراجع في مواجهة التحديات الصحية رغم الأزمات المتراكمة
12/07/2025 03:31:35
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاتفاق التجاري بين أميركا وفيتنام.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
بعد الاتفاق التجاري بين أميركا وفيتنام.. تراجع في أسعار الذهب
12/07/2025 03:31:35
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
Lebanon 24
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
12/07/2025 03:31:35
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
دولة تبدأ بيع ذهب من منجم سابق لشركة كندية.. من هي؟
Lebanon 24
دولة تبدأ بيع ذهب من منجم سابق لشركة كندية.. من هي؟
13:58 | 2025-07-11
11/07/2025 01:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سيف: لبنان شهد ثورة تطور في صناعة الخبز
Lebanon 24
سيف: لبنان شهد ثورة تطور في صناعة الخبز
10:37 | 2025-07-11
11/07/2025 10:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من نقابة الادلاء السياحيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من نقابة الادلاء السياحيين.. هذا ما جاء فيه
10:30 | 2025-07-11
11/07/2025 10:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من نقابة المالكين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان من نقابة المالكين.. هذه تفاصيله
09:30 | 2025-07-11
11/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس.. العجز التجاري يرتفع بـ 24% في 6 أشهر
Lebanon 24
تونس.. العجز التجاري يرتفع بـ 24% في 6 أشهر
09:09 | 2025-07-11
11/07/2025 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
13:37 | 2025-07-11
11/07/2025 01:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
00:30 | 2025-07-11
11/07/2025 12:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
14:10 | 2025-07-11
11/07/2025 02:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
15:25 | 2025-07-11
11/07/2025 03:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
04:00 | 2025-07-11
11/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:58 | 2025-07-11
دولة تبدأ بيع ذهب من منجم سابق لشركة كندية.. من هي؟
10:37 | 2025-07-11
سيف: لبنان شهد ثورة تطور في صناعة الخبز
10:30 | 2025-07-11
بيان من نقابة الادلاء السياحيين.. هذا ما جاء فيه
09:30 | 2025-07-11
بيان من نقابة المالكين.. هذه تفاصيله
09:09 | 2025-07-11
تونس.. العجز التجاري يرتفع بـ 24% في 6 أشهر
06:17 | 2025-07-11
بيان من "المالية".. هذا ما جاء فيه
فيديو
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
12/07/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24