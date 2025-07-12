المفوضية الأوروبية تقترح سقفا للنفط الروسي أقل 15% من السعر العالمي

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قال دبلوماسيون في إن المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم الجمعة تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15 بالمئة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة.وضغط الاتحاد وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض سقف السعر على مدى الشهرين الماضيين، بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارا للبرميل الحالي غير ملائم إلى حد بعيد. وزاد خام برنت منذ ذلك الحين إلى حد ما، وبلغ السعر عند الإغلاق اليوم الجمعة 70.36 دولارا للبرميل.وجرى الاتفاق في الأصل على سقف أسعار مجموعة السبع في كانون الأول 2022، ويهدف إلى الحد من قدرة على تمويل الحرب في .وأضاف أحد الدبلوماسيين أن الحد الجديد سيخضع للمراجعة وفق متوسط السعر كل ثلاثة أشهر.وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، غير مخولين بالحديث علنا، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى .ورغم المحاولات المتكررة من جانب الزعماء ، لم توافق الإدارة على خفض الحد الأقصى، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدما بمفردهم.وظل سعر برميل الروسي خام “الأورال” أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارا للبرميل يوم الجمعة.ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارا للبرميل، ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية في حزيران خفض الحد الأقصى من 60 دولارا للبرميل إلى 45 دولارا للبرميل ضمن حزمة الثامنة عشرة على روسيا.وقال اليوم الجمعة إنه يتمتع بخبرة جيدة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي، والذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي.ويجب الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليتسنى إقرارها.