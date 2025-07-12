بسبب غموض السياسات التجارية.. وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية مرتفعة

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اختتمت تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض بفعل تأثير سهم شركة (ميتا بلاتفورمز) على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد تكثيف هجومه على ، مما زاد من حالة الضبابية التي تحوم حول السياسة التجارية .وكثف في وقت متأخر أمس الخميس حملة الرسوم الجمركية على كندا، قائلا إن ستفرض رسوما جمركية 35 بالمئة على الواردات الشهر المقبل وتعتزم فرض رسوم شاملة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع في اليوم السابق، إذ ساد الحذر بعد فرض ترامب أمس رسوما جمركية تبلغ 50 بالمئة على ، وكذلك في وقت يستعد فيه لرسالة محتملة من ترامب تتضمن تفاصيل عن الرسوم الجديدة.وقال متداول مبيعات الأسهم في شركة (روزنبلات سيكيوريتيز) “تزايد الحديث عن الرسوم الجمركية، وما رأيناه هذا الأسبوع فيما يتعلق بالبرازيل وكندا، يرفع بالتأكيد مستوى القلق”.ووصلت أسهم شركة (إنفيديا) إلى أعلى مستوى خلال اليوم.ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.62 نقطة أو 0.34 بالمئة ليغلق عند 6258.84 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 48.44 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 20582.23 نقطة، وانخفض المؤشر داو الصناعي 291.06 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 44359.58 نقطة.وانخفض سهم ميتا بلاتفورمز بعد أن ذكرت أن من غير المرجح أن تقدم الشركة مزيدا من التغييرات على نموذج الدفع أو الموافقة على معالجة بيانات المستخدم، مما يزيد من خطر فرض رسوم جديدة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد وغرامات يومية باهظة.