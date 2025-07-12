أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق

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ارتفعت أسعار بنحو 3% عند التسوية في جلسة الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها ، مع التركيز أيضًا على الرسوم الجمركية الأميركية واحتمال فرض مزيد من على .وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولار للبرميل عند التسوية، غرب الوسيط الأميركي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولار للبرميل.وارتفع بنسبة 3% خلال الأسبوع، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%.