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إقتصاد
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق
Lebanon 24
12-07-2025
|
04:49
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ارتفعت أسعار
النفط
بنحو 3% عند التسوية في جلسة الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها
وكالة الطاقة الدولية
، مع التركيز أيضًا على الرسوم الجمركية الأميركية واحتمال فرض مزيد من
العقوبات
على
روسيا
.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولار للبرميل عند التسوية،
وارتفع خام
غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولار للبرميل.
وارتفع
خام برنت
بنسبة 3% خلال الأسبوع، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%.
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