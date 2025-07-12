الرياض تؤكد جاهزيتها لتعزيز التعاون الصناعي مع موسكو

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قال والثروة المعدنية السعودي الخريف، في مقابلة مع ، إن بلاده معنية ومستعدة لتطوير شراكات مع الشركات الروسية في مختلف المجالات.وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول المشاريع الصناعية المشتركة التي يمكن أن تنظمها والمملكة، وما إذا كان توطين الإنتاج الروسي ممكنا في : "هناك الكثير من المجالات التي يمكننا التعاون فيها. لكن إذا كان علي أن أختار الثلاثة أو الأربعة الأوائل، فسأقول إن أحدها بالتأكيد هو إعادة تدوير وإنتاجها".ووفقا للوزير السعودي، تتمتع روسيا بخبرة واسعة في هذا المجال، لا سيما في إنتاج الصلب والألمنيوم والتيتانيوم وغيرها من المنتجات المعدنية.وتابع الوزير: "لقد فتحنا اليوم قطاع التعدين لدينا، وهذا سيفتح آفاقا واسعة وسيوفر إمكانيات كبيرة".وأشار الوزير السعودي إلى أن قطاع الأدوية يعد مجالا واعدا آخر للتعاون، وهو المجال الذي "تتمتع فيه وروسيا باستراتيجية مفصلة للغاية لتوطين صناعة الأدوية".وقال: "هناك مجال إنتاج السيارات، وكذلك الطاقة المتجددة، والآلات والمعدات. كما نهتم بالعمل معا في مجال أتمتة البحوث والتطوير. توجد العديد من الفرص هنا. لدينا خطة طموحة لأتمتة الإنتاج والمعالجة الكيميائية.وأشار الوزير السعودي إلى أن تبدي اهتماما بالتعاون مع روسيا في مجال المعادن الأرضية النادرة.وخلال رده على سؤال حول هل يتم النظر في التعاون بين الدولتين في المجال المذكور، قال الوزير: "حتما بدون شك. تم الإعلان في العام الماضي أن احتياطياتنا ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار، بعضها من المعادن الأرضية النادرة. ونعتقد أن لدينا نسبة جيدة منها".وبحسب الوزير، المرحلة الحالية هي مرحلة التفهم والإدراك الكبير، لذلك هناك حاجة إلى التعاون، ومحاولة الحصول على المزيد من البيانات حول احتياطيات المملكة من المعادن النادرة ونوع هذه المعادن.وأعرب الخريف عن اعتقاده بأنه، "من المثير للاهتمام والمهم أيضا العمل في مجال التكنولوجيات - كيفية فصل هذه العناصر وكيفية معالجتها بحيث تكون جاهزة للاستخدام الصناعي". (رةسيا اليوم)