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إقتصاد

كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:50
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تبين بعد دراسة للإحصائيات التجارية من مختلف البلدان وبيانات منصة الأمم المتحدة "كومتريد"، أن روسيا باعت معظم الشوكولاتة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى أقرب جيرانها.
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ووفقا للدراسة التي قامت بها وكالة نوفوستي، كانت كازاخستان أكبر مستورد للشوكولاتة من روسيا، حيث بلغت قيمة استيرادها من هذه المادة من روسيا 78.3 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2025. وتلتها أذربيجان (23.4 مليون دولار)، وأوزبكستان (21.4 مليون دولار)، وقرغيزستان (14.7 مليون دولار)، وجورجيا (8 ملايين دولار). ووفقا لبيانات السنوات السابقة، كان من الممكن أن تكون بيلاروس من بين الدول الرائدة في هذا المجال، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل إحصاءاتها التجارية منذ عام 2022.

وشغلت الصين المرتبة السادسة في قائمة أكبر المستوردين للشوكولاتة الروسية، بواردات بلغت قيمتها 7.4 مليون دولار. تلتها أرمينيا بواردات بلغت 5.7 مليون دولار، ثم صربيا بواردات بلغت 3 ملايين دولار، ثم مولدوفا بواردات بلغت 2.4 مليون دولار. وأكملت ألمانيا قائمة الدول العشر الأولى بواردات بلغت 2.1 مليون دولار.

وتليها في المراكز الخمسة عشر الأولى الولايات المتحدة (970 ألف دولار)، وإسرائيل (790 ألف دولار)، والمملكة العربية السعودية (426 ألف دولار)، ولاتفيا (418 ألف دولار)، وبلغاريا (355 ألف دولار).

ومن بين هذه البلدان، سجل الاهتمام بالشوكولاتة الروسية أكبر نمو في بلغاريا على مدار العام - 4.1 مرة، والسعودية - 1.8 مرة، وكذلك كازاخستان وصربيا وأذربيجان - 1.3 مرة.

في المجمل، صدّرت روسيا ما لا يقل عن 170.7 مليون دولار من الشوكولاتة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات المتاحة.

وبحسب معلومات مركز التصدير الزراعي "أغرو إكسبورت"، التابع لوزارة الزراعة الروسية، بلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي من هذه المادة 850 مليون دولار، بزيادة قدرها 8%. (روسيا اليوم)
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