29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
Lebanon 24
13-07-2025
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
خصصت شركة "
سبيس إكس
" استثمارًا بقيمة ملياري دولار لصالح شركة "xAI"، التابعة لرجل الأعمال
إيلون ماسك
، والتي تعمل على تطوير نموذج
الذكاء الاصطناعي
Grok.
Advertisement
ووفقًا لما نقلته
صحيفة وول ستريت جورنال
عن مصادر استثمارية مطلعة، فإن هذا التمويل يأتي ضمن حزمة أوسع لجمع 5 مليارات دولار، ما يعكس تعزيز الروابط بين مشاريع
ماسك
المختلفة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعي شركة xAI لمنافسة شركة OpenAI الرائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي.
وذكرت الصحيفة أن هذا الاستثمار جزء من عملية جمع رأس مال لشركة xAI بقيمة 5 مليارات دولار، والتي أعلن عنها
بنك الاستثمار
مورغان ستانلي
في يونيو. وأضافت الصحيفة أن هذا أول استثمار معروف للشركة المختصة في بناء الصواريخ في xAI، وأحد أكبر استثماراتها في شركة أخرى.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاستثمار يأتي عقب اندماج "
إكس إيه
آي" مع منصة إكس، في صفقة تقدر القيمة المجمعة للشركتين بنحو 113 مليار دولار، مشيرة إلى أن
روبوت
المحادثة "جورك" بات يستخدم الآن لدعم خدمات ستارلينك وينظر إليه كأداة مستقبلية للدمج في روبوتات أوبتيموس التي تطورها شركة
تسلا
، وفق وكالة "
رويترز
".
تعمل شركة xAI على تطوير الذكاء الاصطناعي Grok، والذي تم إصداره في تشرن الثاني 2023. وفي آذار 2024، قامت شركة xAI بفتح الكود المصدر لـGrok.
مواضيع ذات صلة
شركة "رينغ" تضيف الذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات
Lebanon 24
شركة "رينغ" تضيف الذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات
13/07/2025 18:17:12
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني أن يستثمر إيلون ماسك في قطاعي الاتصالات والإنترنت في لبنان؟
Lebanon 24
ماذا يعني أن يستثمر إيلون ماسك في قطاعي الاتصالات والإنترنت في لبنان؟
13/07/2025 18:17:12
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك: إيرادات "سبيس إكس" ستبلغ 15.5 مليار دولار في 2025
Lebanon 24
إيلون ماسك: إيرادات "سبيس إكس" ستبلغ 15.5 مليار دولار في 2025
13/07/2025 18:17:12
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يخطط لجولة تمويل جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار لشركة xAI
Lebanon 24
ماسك يخطط لجولة تمويل جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار لشركة xAI
13/07/2025 18:17:12
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
Lebanon 24
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
08:59 | 2025-07-13
13/07/2025 08:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%
Lebanon 24
خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%
07:27 | 2025-07-13
13/07/2025 07:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
04:50 | 2025-07-13
13/07/2025 04:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
Lebanon 24
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
02:45 | 2025-07-13
13/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
Lebanon 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
02:43 | 2025-07-13
13/07/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
01:45 | 2025-07-13
13/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
14:30 | 2025-07-12
12/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:59 | 2025-07-13
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
07:27 | 2025-07-13
خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%
04:50 | 2025-07-13
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
02:45 | 2025-07-13
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
02:43 | 2025-07-13
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
02:12 | 2025-07-13
بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 18:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24