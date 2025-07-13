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إقتصاد

استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 06:01
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خصصت شركة "سبيس إكس" استثمارًا بقيمة ملياري دولار لصالح شركة "xAI"، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، والتي تعمل على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي Grok.
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ووفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر استثمارية مطلعة، فإن هذا التمويل يأتي ضمن حزمة أوسع لجمع 5 مليارات دولار، ما يعكس تعزيز الروابط بين مشاريع ماسك المختلفة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعي شركة xAI لمنافسة شركة OpenAI الرائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي.


وذكرت الصحيفة أن هذا الاستثمار جزء من عملية جمع رأس مال لشركة xAI بقيمة 5 مليارات دولار، والتي أعلن عنها بنك الاستثمار مورغان ستانلي في يونيو. وأضافت الصحيفة أن هذا أول استثمار معروف للشركة المختصة في بناء الصواريخ في xAI، وأحد أكبر استثماراتها في شركة أخرى.


وأضافت الصحيفة أن هذا الاستثمار يأتي عقب اندماج "إكس إيه آي" مع منصة إكس، في صفقة تقدر القيمة المجمعة للشركتين بنحو 113 مليار دولار، مشيرة إلى أن روبوت المحادثة "جورك" بات يستخدم الآن لدعم خدمات ستارلينك وينظر إليه كأداة مستقبلية للدمج في روبوتات أوبتيموس التي تطورها شركة تسلا، وفق وكالة "رويترز".


تعمل شركة xAI على تطوير الذكاء الاصطناعي Grok، والذي تم إصداره في تشرن الثاني 2023. وفي آذار 2024، قامت شركة xAI بفتح الكود المصدر لـGrok.
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