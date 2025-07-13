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إقتصاد

خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%

Lebanon 24
13-07-2025 | 07:27
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استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أضعف للسوق لهذا العام من وكالة الطاقة الدولية، على الرغم من انخفاض المعروض في السوق الفورية، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية وعقوبات محتملة على روسيا.
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بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 66.82 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.


ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الخامين هذا الأسبوع، إذ يتجه خام برنت إلى زيادة بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بإغلاق الخميس عندما كانت السوق الأميركية في عطلة عامة بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من تموز.


ورفعت وكالة الطاقة الدولية الجمعة توقعاتها لنمو المعروض هذا العام، وخفضت في الوقت نفسه توقعاتها لنمو الطلب.


وعلى الرغم من ذلك، قالت الوكالة إن ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية الطلب على السفر وتوليد الكهرباء تبقي المعروض محدودا في السوق في الوقت الراهن.


ومن المؤشرات الأخرى على الطلب السريع القوي على النفط احتمال شحن السعودية حوالي 51 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين، بحسب وكالة رويترز.





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