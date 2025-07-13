خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%

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بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل. غرب الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 66.82 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة .ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الخامين هذا الأسبوع، إذ يتجه إلى زيادة بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بإغلاق الخميس عندما كانت السوق الأميركية في عطلة عامة بمناسبة يوم في الرابع من .ورفعت وكالة الجمعة توقعاتها لنمو المعروض هذا العام، وخفضت في الوقت نفسه توقعاتها لنمو الطلب.وعلى الرغم من ذلك، قالت الوكالة إن ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية الطلب على السفر وتوليد الكهرباء تبقي المعروض محدودا في السوق في الوقت الراهن.ومن المؤشرات الأخرى على الطلب السريع القوي على النفط احتمال شحن حوالي 51 مليون برميل من النفط الخام في إلى ، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين، بحسب وكالة رويترز.