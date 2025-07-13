29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
Lebanon 24
13-07-2025
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وكالة الأنباء السورية الرسمية
(سانا) عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين
الهيئة العامة
للمنافذ البرية والبحرية
السورية
وشركة "موانئ دبي العالمية"، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار أميركي، بهدف تطوير وتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في البلاد.
Advertisement
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس السوري
أحمد الشرع
، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاستثمارية في قطاع
النقل البحري
خلال السنوات الأخيرة، وسط سعي الحكومة السورية إلى تحسين كفاءة الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية على مستوى المنطقة.
وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع تطويرية متكاملة في عدد من الموانئ السورية، إلى جانب تحديث الأنظمة التشغيلية، وتحسين
الخدمات اللوجستية
، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية: توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار أميركي
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار أميركي
13/07/2025 18:17:26
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
13/07/2025 18:17:26
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: توقيع الاتفاقية مع شركة موانئ دبي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: توقيع الاتفاقية مع شركة موانئ دبي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا
13/07/2025 18:17:26
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي
13/07/2025 18:17:26
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%
Lebanon 24
خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%
07:27 | 2025-07-13
13/07/2025 07:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
Lebanon 24
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
06:01 | 2025-07-13
13/07/2025 06:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
04:50 | 2025-07-13
13/07/2025 04:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
Lebanon 24
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
02:45 | 2025-07-13
13/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
Lebanon 24
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
02:43 | 2025-07-13
13/07/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
01:45 | 2025-07-13
13/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
14:30 | 2025-07-12
12/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:27 | 2025-07-13
خام برنت على مسار الارتفاع مع اقتراب مكاسب أسبوعية تقارب 1%
06:01 | 2025-07-13
استثمار ضخم من SpaceX في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي... كم بلغت قيمته؟
04:50 | 2025-07-13
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
02:45 | 2025-07-13
ما جديد "إعمار الضاحية"؟
02:43 | 2025-07-13
بيل غيتس يتنازل عن المليارات.. ثروته تتراجع 51 مليار دولار في أيام!
02:12 | 2025-07-13
بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 18:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24