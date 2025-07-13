بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"

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وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس السوري ، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاستثمارية في قطاع خلال السنوات الأخيرة، وسط سعي الحكومة السورية إلى تحسين كفاءة الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية على مستوى المنطقة.وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع تطويرية متكاملة في عدد من الموانئ السورية، إلى جانب تحديث الأنظمة التشغيلية، وتحسين ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.