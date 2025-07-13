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إقتصاد

بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:59
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كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة "موانئ دبي العالمية"، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار أميركي، بهدف تطوير وتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في البلاد.
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وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاستثمارية في قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وسط سعي الحكومة السورية إلى تحسين كفاءة الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية على مستوى المنطقة.


وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع تطويرية متكاملة في عدد من الموانئ السورية، إلى جانب تحديث الأنظمة التشغيلية، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
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