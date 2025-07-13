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إقتصاد

مصر تستقبل 8.7 مليون سائح

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:07
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ارتفع أعداد السائحين الزائرين لمصر بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 8.7 مليون سائح، بدعم تعافي الحركة السياحية، وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية نسبياً، بحسب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي.
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وسجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25%، على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 مليون سائح، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي لـ"الشرق" في نيسان.

حفز انتعاش السياحة الحكومة على إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه في تشرين الاول الماضي لدعم الشركات العاملة في القطاع بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بسعر فائدة متناقصة قدرها 12%. 

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