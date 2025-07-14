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إقتصاد

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد حرب ترامب التجارية

Lebanon 24
14-07-2025 | 00:32
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مدعومة بالتهافت على الملاذ الآمن بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3371.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو حزيران. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3386.20 دولار.
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