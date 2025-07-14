الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد حرب ترامب التجارية

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ارتفعت أسعار إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مدعومة بالتهافت على الملاذ الآمن بعد تهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من والمكسيك.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3371.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو حزيران. وقفزت العقود الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3386.20 دولار.