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إقتصاد
هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة"
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:22
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تم انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم و التطوير"إرادة"، كالآتي:
لؤي ملص: رئيسا، باسم الهبري:
نائبا للرئيس
،
عبد الحميد
التقي: أمينا للسر، زياد زرقوط أمينا للصندوق، سعد
جمال الدين
: محاسبا، المحامي
عبد العزيز
حسين جمعة: ممثلا لدى الحكومة، الدكتور
مروان نجار
، الدكتور
عبد السلام
حاسبيني، الدكتور وائل
عبد القادر
مكداش،
أريج
القيسي
: عضوا، ديومار
حمود
عضوا والدكتورة علا محمد الصيداني أعضاء.
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