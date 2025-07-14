هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة"

تم انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم و التطوير"إرادة"، كالآتي:

لؤي ملص: رئيسا، باسم الهبري: ، التقي: أمينا للسر، زياد زرقوط أمينا للصندوق، سعد : محاسبا، المحامي حسين جمعة: ممثلا لدى الحكومة، الدكتور ، الدكتور حاسبيني، الدكتور وائل مكداش، : عضوا، ديومار عضوا والدكتورة علا محمد الصيداني أعضاء.