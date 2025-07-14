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إقتصاد

هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة"

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:22
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تم انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم و التطوير"إرادة"، كالآتي:
 لؤي ملص: رئيسا، باسم الهبري: نائبا للرئيس، عبد الحميد التقي: أمينا للسر، زياد زرقوط أمينا للصندوق، سعد جمال الدين: محاسبا، المحامي عبد العزيز حسين جمعة: ممثلا لدى الحكومة، الدكتور مروان نجار، الدكتور عبد السلام حاسبيني، الدكتور وائل عبد القادر مكداش، أريج القيسي: عضوا، ديومار حمود عضوا والدكتورة علا محمد الصيداني أعضاء.
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