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إقتصاد
وسط ترقب المستثمرين.. النفط يلامس قمة 3 أسابيع
Lebanon 24
14-07-2025
|
05:49
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حققت أسعار
النفط
ارتفاعاً مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط ترقب المستثمرين لمزيد من
العقوبات
الأميركية على
روسيا
والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، كما تلقت الأسعار دعما من ارتفاع واردات
الصين
.
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 70.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى69.04 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة
رويترز
.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الأسعار تتلقى دعما من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن روسيا.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ
باتريوت
للدفاع الجوي إلى
أوكرانيا
، ومن المقرر أن يدلي بتصريح "مهم" بشأن
روسيا اليوم
.
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