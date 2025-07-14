وسط ترقب المستثمرين.. النفط يلامس قمة 3 أسابيع

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حققت أسعار ارتفاعاً مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط ترقب المستثمرين لمزيد من الأميركية على والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، كما تلقت الأسعار دعما من ارتفاع واردات .ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 70.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى69.04 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة .وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الأسعار تتلقى دعما من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي بشأن روسيا.الأميركي أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ للدفاع الجوي إلى ، ومن المقرر أن يدلي بتصريح "مهم" بشأن .