تراجع لافت في التجارة الصينية الروسية رغم الشراكة الاستراتيجية

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ووفقا لبيانات صادرة عن ، فقد انخفضت التجارة البينية بين البلدين بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 106.48 مليار دولار.وكشفت البيانات أن صادرات الصين إلى السوق الروسية سجلت انخفاضا بنسبة 8.4%، حيث بلغت قيمتها 47.16 مليار دولار.في المقابل، تراجعت واردات الصين من بنسبة أكبر بلغت 9.6%، مسجلة 59.32 مليار دولار.وعلى صعيد الأداء الشهري، حافظ حجم التبادل التجاري في حزيران على استقرار نسبي مقارنة بشهر ايار السابق له، حيث بلغ 17.6 مليار دولار. وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2.2% على أساس شهري لتصل إلى 8.28 مليار دولار، بينما شهدت الواردات من روسيا انخفاضا طفيفا بنسبة 2.9%، مسجلة 9.32 مليار دولار.