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إقتصاد
تراجع لافت في التجارة الصينية الروسية رغم الشراكة الاستراتيجية
Lebanon 24
14-07-2025
|
16:00
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ذكرت بيانات رسمية صينية أن حجم التبادل التجاري بين
الصين
وروسيا شهد تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2025.
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ووفقا لبيانات صادرة عن
الإدارة العامة للجمارك الصينية
، فقد انخفضت التجارة البينية بين البلدين بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 106.48 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن صادرات الصين إلى السوق الروسية سجلت انخفاضا بنسبة 8.4%، حيث بلغت قيمتها 47.16 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت واردات الصين من
روسيا
بنسبة أكبر بلغت 9.6%، مسجلة 59.32 مليار دولار.
وعلى صعيد الأداء الشهري، حافظ حجم التبادل التجاري في حزيران على استقرار نسبي مقارنة بشهر ايار السابق له، حيث بلغ 17.6 مليار دولار. وقد ارتفعت الصادرات
الصينية
بنسبة 2.2% على أساس شهري لتصل إلى 8.28 مليار دولار، بينما شهدت الواردات من روسيا انخفاضا طفيفا بنسبة 2.9%، مسجلة 9.32 مليار دولار.
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