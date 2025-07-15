الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية

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استقر الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم التي قد توجّه مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في ، وسط توقعات بأن يسجّل التضخم العام ارتفاعًا إلى 2.7% سنويًا في حزيران، مقابل 2.4% في أيار، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.0% ارتفاعًا من 2.8%. وتشير هذه الأرقام إلى ضغوط تصاعدية قد تُبقي على تردده في خفض الفائدة خلال المدى القريب.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على وقع التكهنات بخروج محتمل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، في ظل تصاعد الانتقادات من الرئيس الأميركي ، الذي جدّد هجماته على باول، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، مقارنة بالنطاق الحالي بين 4.25% و4.50%.وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تراجعًا طفيفًا إلى 98.003، بعدما لامس ذروته عند 98.136 مساء أمس، وهو الأعلى منذ 25 حزيران. وسجّل الدولار 147.62 ين، فيما صعد اليورو إلى 1.1681 دولار بعد أن كان تراجع إلى 1.1650 دولار في الجلسة السابقة.وكتب محللو بنك "دي بي إس" أن أي مغادرة محتملة لباول قد تدفع منحنى العائد الأميركي إلى الانحدار بشكل حاد، في ضوء التوقعات بخفض الفائدة في وقت مبكر، في حين أن اهتزاز الثقة باستقرار الأسعار قد يرفع عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا.، حذّر كبير متداولي العملات الأجنبية في "كونفيرا"، نيفتون، من أن عدم تحقّق التضخم المتوقع قد يثير تساؤلات جديدة حول قرار الفيدرالي الأخير بعدم الخفض، ويفتح الباب مجددًا أمام للمطالبة بتغيير قيادة .وفي أسواق العملات الرقمية، تراجع سعر "بيتكوين" من أعلى مستوى تاريخي له البالغ 123,153 دولارًا الذي سجله أمس، ليتداول صباح الثلاثاء عند 117,550 دولارًا، وسط رهانات على تطورات تشريعية مرتقبة في الولايات المتحدة قد تُنعش قطاع الكريبتو.على صعيد الأسواق الآسيوية، تجاهلت العملات إلى حد كبير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، التي أظهرت نموًا بنسبة 5.2% في الربع الثاني، متجاوزةً التوقعات. إلا أن المحللين حذّروا من ضعف كامن ومخاطر متزايدة قد تضطر لتكثيف التحفيز النقدي. في المقابل، سجّل اليوان الصيني تراجعًا طفيفًا إلى 7.1766 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.أما الدولار ، فاستقر عند 0.6548 دولار، في وقت تبقى فيه أنظار الأسواق مشدودة نحو وانتظار ما ستحمله أرقام التضخم ومصير رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة.