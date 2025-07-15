مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم

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ويُعتقد أن ناكاموتو، الذي نشر الورقة البيضاء لبيتكوين عام 2008 و"عَمَد" أول كتلة في سلسلة البلوكتشين عام 2009، لا يزال يمتلك نحو مليون بيتكوين، أي ما يعادل نحو 10.96 تريليون وحدة بعملات اليوم. ومع الارتفاعات الحادة التي سجلتها العملة في الأشهر الأخيرة، تجاوزت ثروته الافتراضية ثروة أسماء كبرى مثل مؤسس "ديل" ديل.رغم هذه الضخمة، لا تزال هوية ناكاموتو ملفوفة بالغموض. فحتى اليوم، لم يُحسم ما إذا كان الاسم يعود لفرد واحد، أم مجموعة من المطورين. وقد طُرحت العديد من النظريات حول هويته، شملت المطور الراحل هال فيني، وعالم التشفير نيك زابو، ورجال أعمال مثل وجاك دورسي، لكن جميعهم نفوا صلتهم المباشرة بالمشروع.الشخص ادّعى رسميًا أنه ناكاموتو هو كريغ رايت، لكن حكم ضده في عام 2024، متهمًا إياه بالكذب و"الإرهاب القانوني"، وفرض عليه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ.كان ناكاموتو نشطًا على المنتديات الإلكترونية حتى عام 2011، ثم اختفى دون أثر، تاركًا وراءه واحدة من أكبر الثروات غير المُحرّكة في تاريخ الأسواق. وتشير تحليلات تقنية إلى أن توقيت مشاركاته على الإنترنت يتماشى مع التوقيت البريطاني، في حين تفترض روايات أخرى أنه رجل ياباني يبلغ من العمر 37 عامًا، بحسب ما ذكرته صحيفة بوست.