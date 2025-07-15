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إقتصاد

مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم

Lebanon 24
15-07-2025 | 02:27
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بعد أكثر من 15 عامًا على إطلاقه أول عملة رقمية في العالم، يعود اسم "ساتوشي ناكاموتو" – الشخصية التي لا تزال هويتها الحقيقية مجهولة – إلى الواجهة مجددًا، بعدما صُنّف ضمن قائمة أغنى 12 شخصًا في العالم، بثروة تقدّر بـ128.9 مليار دولار، بحسب تقديرات منصة بيتستامب.
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ويُعتقد أن ناكاموتو، الذي نشر الورقة البيضاء لبيتكوين عام 2008 و"عَمَد" أول كتلة في سلسلة البلوكتشين عام 2009، لا يزال يمتلك نحو مليون بيتكوين، أي ما يعادل نحو 10.96 تريليون وحدة بعملات اليوم. ومع الارتفاعات الحادة التي سجلتها العملة في الأشهر الأخيرة، تجاوزت ثروته الافتراضية ثروة أسماء كبرى مثل مؤسس "ديل" مايكل ديل.

رغم هذه الثروة الضخمة، لا تزال هوية ناكاموتو ملفوفة بالغموض. فحتى اليوم، لم يُحسم ما إذا كان الاسم يعود لفرد واحد، أم مجموعة من المطورين. وقد طُرحت العديد من النظريات حول هويته، شملت المطور الراحل هال فيني، وعالم التشفير نيك زابو، ورجال أعمال مثل إيلون ماسك وجاك دورسي، لكن جميعهم نفوا صلتهم المباشرة بالمشروع.

الشخص الوحيد الذي ادّعى رسميًا أنه ناكاموتو هو الأسترالي كريغ رايت، لكن القضاء البريطاني حكم ضده في عام 2024، متهمًا إياه بالكذب و"الإرهاب القانوني"، وفرض عليه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ.

كان ناكاموتو نشطًا على المنتديات الإلكترونية حتى عام 2011، ثم اختفى دون أثر، تاركًا وراءه واحدة من أكبر الثروات غير المُحرّكة في تاريخ الأسواق. وتشير تحليلات تقنية إلى أن توقيت مشاركاته على الإنترنت يتماشى مع التوقيت البريطاني، في حين تفترض روايات أخرى أنه رجل ياباني يبلغ من العمر 37 عامًا، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.
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