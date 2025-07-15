30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب يفرض رسومًا جديدة على الطماطم المكسيكية.. وينسحب من اتفاق عمره 30 عامًا
Lebanon 24
15-07-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الإثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 17.09% على واردات الطماطم الطازجة من
المكسيك
، ما يُنهي اتفاقية قائمة منذ عام 2019 كانت تنظّم صادرات الطماطم المكسيكية إلى السوق الأميركية وتُقدّر قيمتها السنوية بنحو 3 مليارات دولار.
Advertisement
وقالت
وزارة التجارة
الأميركية إن القرار جاء بعد انسحاب
الولايات المتحدة
من الاتفاق الذي عُلّق بموجبه تحقيق في شبهة "إغراق" السوق الأميركية بالطماطم بأسعار مُنخفضة بشكل غير عادل. وأكد
وزير التجارة
هوارد لوتنيك
أن "المزارعين
الأميركيين
عانوا طويلاً من ممارسات تنافسية غير عادلة خفضت أسعار المنتجات المحلية مثل الطماطم".
مواضيع ذات صلة
أميركا تفرض رسوما 17 بالمئة على الطماطم المكسيكية
Lebanon 24
أميركا تفرض رسوما 17 بالمئة على الطماطم المكسيكية
15/07/2025 16:50:27
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على المكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل
Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على المكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل
15/07/2025 16:50:27
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 30 % على الجزائر والعراق وليبيا
Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 30 % على الجزائر والعراق وليبيا
15/07/2025 16:50:27
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على جنوب إفريقيا و40% على ميانمار
Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على جنوب إفريقيا و40% على ميانمار
15/07/2025 16:50:27
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
Lebanon 24
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
08:49 | 2025-07-15
15/07/2025 08:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
Lebanon 24
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
08:41 | 2025-07-15
15/07/2025 08:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ إلى 4% في 2026
Lebanon 24
نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ إلى 4% في 2026
08:27 | 2025-07-15
15/07/2025 08:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... قرار من مصرف لبنان يتعلّق بـ"القرض الحسن"
Lebanon 24
بالصور... قرار من مصرف لبنان يتعلّق بـ"القرض الحسن"
06:26 | 2025-07-15
15/07/2025 06:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة عالمية تستدعي آلاف السيارات... ما السبب؟
Lebanon 24
شركة عالمية تستدعي آلاف السيارات... ما السبب؟
06:20 | 2025-07-15
15/07/2025 06:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
15:59 | 2025-07-14
14/07/2025 03:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدية بـ2000 دولار" في لبنان تؤدي إلى "احتيال".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
"هدية بـ2000 دولار" في لبنان تؤدي إلى "احتيال".. ماذا حصل؟
15:08 | 2025-07-14
14/07/2025 03:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:49 | 2025-07-15
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
08:41 | 2025-07-15
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
08:27 | 2025-07-15
نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ إلى 4% في 2026
06:26 | 2025-07-15
بالصور... قرار من مصرف لبنان يتعلّق بـ"القرض الحسن"
06:20 | 2025-07-15
شركة عالمية تستدعي آلاف السيارات... ما السبب؟
05:30 | 2025-07-15
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
15/07/2025 16:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24