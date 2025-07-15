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إقتصاد

ترامب يفرض رسومًا جديدة على الطماطم المكسيكية.. وينسحب من اتفاق عمره 30 عامًا

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:26
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  أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 17.09% على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، ما يُنهي اتفاقية قائمة منذ عام 2019 كانت تنظّم صادرات الطماطم المكسيكية إلى السوق الأميركية وتُقدّر قيمتها السنوية بنحو 3 مليارات دولار.
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وقالت وزارة التجارة الأميركية إن القرار جاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي عُلّق بموجبه تحقيق في شبهة "إغراق" السوق الأميركية بالطماطم بأسعار مُنخفضة بشكل غير عادل. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن "المزارعين الأميركيين عانوا طويلاً من ممارسات تنافسية غير عادلة خفضت أسعار المنتجات المحلية مثل الطماطم".
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