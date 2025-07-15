ترامب يفرض رسومًا جديدة على الطماطم المكسيكية.. وينسحب من اتفاق عمره 30 عامًا

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أعلنت ، الإثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 17.09% على واردات الطماطم الطازجة من ، ما يُنهي اتفاقية قائمة منذ عام 2019 كانت تنظّم صادرات الطماطم المكسيكية إلى السوق الأميركية وتُقدّر قيمتها السنوية بنحو 3 مليارات دولار.وقالت الأميركية إن القرار جاء بعد انسحاب من الاتفاق الذي عُلّق بموجبه تحقيق في شبهة "إغراق" السوق الأميركية بالطماطم بأسعار مُنخفضة بشكل غير عادل. وأكد أن "المزارعين عانوا طويلاً من ممارسات تنافسية غير عادلة خفضت أسعار المنتجات المحلية مثل الطماطم".