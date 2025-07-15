بعد الإرتفاع الكبير بسعر البيتكوين... هل حان وقت البيع؟

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ذكر موقع " 24"، أنّه بينما يُتداول البيتكوين حالياً عند 116 ألف دولار، متراجعاً بنسبة 4% عن آخر قمة تاريخية له عند 123 ألف دولار أميركي، يبرز سؤال مهم: هل هذا هو الوقت المناسب للبيع، أم أن الانتظار حتى تحقيق قمة جديدة هو الخيار الأفضل؟وتتفاوت الإجابة من خبير إلى آخر، فالبعض ينصح بالبيع من المستويات الحالية، وجني جزء من الأرباح، في حين ينصح آخرون، بالانتظار أكثر، لأن رحلة الصعود مستمرة، وستقفز بالعملة المشفرة إلى قمة جديدة.ويقول المحلل والباحث الاقتصادي مازن أرشيد: "بعد أن وصل البيتكوين إلى مستوى 123 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، أصبح السوق في مرحلة حساسة تجمع بين مشاعر الخوف والطمع".وأضاف "الارتفاع الكبير الذي حدث خلال العام الماضي ومستمر إلى اليوم جاء نتيجة دخول مؤسسات مالية كبرى وصناديق استثمارية، بالإضافة إلى التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في ، مما جعل الكثير من الناس يدخلون السوق بدافع الخوف من تفويت الفرصة".ويضيف: "لكن في المقابل، هناك تشبع واضح في الشراء، وهذا قد يؤدي إلى تصحيح قوي في الأسعار في أي وقت".ووجه أرشيد نصيحته لملاك البيتكوين قائلاً: " تملك البيتكوين واشتريته بأسعار منخفضة مثل ما دون 60 ألف دولار، فمن الأفضل أن تبيع جزءاً من الكمية لتحقق بعض الأرباح، دون الخروج الكامل من السوق".ويضيف: "أما إذا لم تكن تملك البيتكوين وتفكر في الشراء الآن، فمن الأفضل الانتظار قليلاً، لأن السعر وصل إلى مستويات مرتفعة جداً، وقد يشهد هبوطاً مؤقتاً".وختم قائلاً: "السوق الآن في حالة طمع شديدة، وغالباً ما تتبع هذه الحالات موجات تصحيح، لذلك الانتظار حتى تهدأ الأسعار قليلاً والدخول في وقت أكثر هدوءاً قد يكون قراراً أكثر حكمة". (الامارات 24)