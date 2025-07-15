Advertisement

إقتصاد

أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:40
A-
A+

Doc-P-1392035-638882197919823103.jpg
Doc-P-1392035-638882197919823103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أرباح بنك "جيه بي مورغان" لتصل إلى 14.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، لكنها تجاوزت توقعات "وول ستريت".
Advertisement

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، الثلاثاء، إن البنك حقق أداء قويا خر، مشيرا بشكل خاص إلى قسم الأسواق المالية، حيث ارتفعت الإيرادات بواقع 8.9 مليار دولار.

وسجل البنك أرباحا بواقع 4.96 دولار للسهم الواحد، بعد تعديل البنود غير المتكررة، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 4.48 دولار للسهم الواحد، رغم التراجع عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 6.12 دولار للسهم الواحد.

وبلغ إجمالي الإيرادات المدارة لدى البنك 45.7 مليار دولار، متجاوزة أيضا توقعات "وول ستريت"، لكنها أقل من إيرادات العام الماضي البالغة 51 مليار دولار.

وأكد ديمون أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا خلال الربع الثاني، مشيرا إلى الإصلاحات الضريبية وإمكانية المزيد من مشيرا إلى الإصلاحات الضريبية.

ومع ذلك، أشار ديمون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة، من بينها الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن التجارة، وتدهور الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي.

وقال ديمون "كما هو الحال دائما، فإننا نأمل في الأفضل ولكننا نعد الشركة لمجموعة واسعة من السيناريوهات". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الذهب يهبط نحو 2% في المعاملات الفورية إلى 3262.88 دولار للأوقية
lebanon 24
16/07/2025 01:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الذهب يهبط 1% تقريبا في المعاملات الفورية إلى 3332.95 دولار للأوقية
lebanon 24
16/07/2025 01:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف
lebanon 24
16/07/2025 01:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سهم شركة تسلا يهبط 14.3% إلى 284.68 دولارا في أكبر انخفاض يومي منذ 10 مارس الماضي
lebanon 24
16/07/2025 01:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:08 | 2025-07-15
11:25 | 2025-07-15
10:30 | 2025-07-15
08:49 | 2025-07-15
08:41 | 2025-07-15
08:27 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24