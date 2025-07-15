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إقتصاد
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
Lebanon 24
15-07-2025
|
16:40
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تراجعت أرباح بنك "جيه بي
مورغان
" لتصل إلى 14.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، لكنها تجاوزت توقعات "
وول ستريت
".
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وقال الرئيس
التنفيذي للبنك،
جيمي ديمون
، الثلاثاء، إن البنك حقق أداء قويا خر، مشيرا بشكل خاص إلى قسم
الأسواق المالية
، حيث ارتفعت الإيرادات بواقع 8.9 مليار دولار.
وسجل البنك أرباحا بواقع 4.96 دولار للسهم الواحد، بعد تعديل البنود غير المتكررة، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 4.48 دولار للسهم الواحد، رغم
التراجع عن
أرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 6.12 دولار للسهم الواحد.
وبلغ إجمالي الإيرادات المدارة لدى البنك 45.7 مليار دولار، متجاوزة أيضا توقعات "وول ستريت"، لكنها أقل من إيرادات العام الماضي البالغة 51 مليار دولار.
وأكد ديمون أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا خلال الربع الثاني، مشيرا إلى الإصلاحات الضريبية وإمكانية المزيد من مشيرا إلى الإصلاحات الضريبية.
ومع ذلك، أشار ديمون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة، من بينها الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن التجارة، وتدهور الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي.
وقال ديمون "كما هو الحال دائما، فإننا نأمل في الأفضل ولكننا نعد الشركة لمجموعة واسعة من السيناريوهات". (سكاي نيوز)
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