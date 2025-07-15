ترامب يعلن عن صفقة تجارية مع إندونيسيا

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أعلن عن عقد صفقة تجارية مع ، تنص على شراء الأخيرة منتجات أمريكية بمليارات الدولارات.وذكر في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق التجاري يقضي بشراء إندونيسيا موارد بقيمة 15 مليار دولار والمنتجات الزراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، إضافة إلى 50 طائرة من نوع " "، بما فيها عدد كبير من طائرات "بوينغ 777".وأضاف ترامب أن ستتمكن من الوصول إلى السوق ، ما يمثل أكثر من 280 مليون شخص.وأشار إلى أن الرسوم بنسبة 19% ستطبق على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة، فيما ستعفى الصادرات إلى إندونيسيا من أي رسوم وقيود.وفي وقت لاحق قال ترامب للصحفيين: "لدينا الوصول الكامل إلى إندونيسيا، إلى كل شيء".وتابع: "كما تعرفون، لدى إندونيسيا مواقع قوية في إنتاج النحاس، لكننا سنتمتع بالوصول إلى كافة القطاعات، ونحن لن ندفع أي رسوم".( اليوم)