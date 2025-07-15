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إقتصاد

ترامب يعلن عن صفقة تجارية مع إندونيسيا

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:00
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقد صفقة تجارية مع إندونيسيا، تنص على شراء الأخيرة منتجات أمريكية بمليارات الدولارات.
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وذكر ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق التجاري يقضي بشراء إندونيسيا موارد الطاقة الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار والمنتجات الزراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، إضافة إلى 50 طائرة من نوع "بوينغ"، بما فيها عدد كبير من طائرات "بوينغ 777".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن من الوصول إلى السوق الإندونيسية، ما يمثل أكثر من 280 مليون شخص.

وأشار إلى أن الرسوم بنسبة 19% ستطبق على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة، فيما ستعفى الصادرات الأمريكية إلى إندونيسيا من أي رسوم وقيود.

وفي وقت لاحق قال ترامب للصحفيين: "لدينا الوصول الكامل إلى إندونيسيا، إلى كل شيء".

وتابع: "كما تعرفون، لدى إندونيسيا مواقع قوية في إنتاج النحاس، لكننا سنتمتع بالوصول إلى كافة القطاعات، ونحن لن ندفع أي رسوم".
( روسيا اليوم)
 
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