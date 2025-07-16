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إقتصاد
مع بدء تأثير الرسوم الجمركية.. ارتفاع في اسعار الدولار
Lebanon 24
16-07-2025
|
00:41
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ارتفع الدولار جنبا إلى جنب مع عوائد
سندات الخزانة
الأمريكية
الأربعاء وهو ما أبقى بدوره الضغط على الين بعدما أظهر أحدث تقرير عن التضخم في
الولايات المتحدة
إشارات على أن رسوم
الرئيس دونالد ترامب
الجمركية بدأت تؤثر على الأسعار.
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وأدى ارتفاع أسعار سلع متنوعة مثل القهوة والأثاث المنزلي إلى زيادة معدل التضخم في يونيو حزيران، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة بكثرة.
ودفع ذلك الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، فيما تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وجاءت قفزة الدولار أكثر وضوحا مقابل الين، إذ هبطت العملة
اليابانية
إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 149.03 خلال الليل. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 148.90 ين.
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