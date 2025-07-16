ارتفاع أسعار النفط وسط تحسن التوقعات الاقتصادية

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ارتفعت أسعار الأربعاء بفضل توقعات استمرار الطلب في والصين، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، وسط تحسن التوقعات الاقتصادية.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 66.92 دولار.يأتي ذلك بعد انخفاض على مدى يومين إذ لم تعط السوق اهتماما لاحتمال اضطراب الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على .وتحركت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما إذ تنافست مؤشرات على طلب مستمر جراء زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود.ومع ذلك، تشير توقعات منتجي النفط الرئيسيين إلى تحسن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فيما أظهرت بيانات صينية أن النمو في البلاد لا يزال مستمرا.