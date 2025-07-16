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إقتصاد

المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:25
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تراجع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء إذ طغت المخاوف المحيطة بانتخابات المجلس الأعلى بالبرلمان ومصير المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة على مكاسب حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق.
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وتراجع المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 39642.4 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن تأرجح بين تسجيل مكاسب وخسائر طفيفة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2817.05 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية “لدى المستثمرين أعذار لعدم شراء أو بيع الأسهم”.
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