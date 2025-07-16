المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية

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تراجع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء إذ طغت المخاوف المحيطة بانتخابات بالبرلمان ومصير المفاوضات التجارية مع على مكاسب حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق.وتراجع المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 39642.4 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن تأرجح بين تسجيل مكاسب وخسائر طفيفة.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2817.05 نقطة.وقال شيجيتوشي كامادا في في تاتشيبانا للأوراق المالية “لدى المستثمرين أعذار لعدم شراء أو بيع الأسهم”.