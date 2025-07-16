بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الأربعاء مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الشهر الماضي وانتظروا المزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي .بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3334.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3340.90 دولار.وقال لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة “الذهب في هذه اللحظة يتماسك مع ميل طفيف نحو الهبوط، خاصة مع ارتفاع الدولار”.وأضاف “مع ذلك، لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن”.