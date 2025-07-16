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إقتصاد
بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
16-07-2025
|
02:36
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ارتفعت أسعار
الذهب
الأربعاء مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في
الولايات المتحدة
الشهر الماضي وانتظروا المزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
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بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3334.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3340.90 دولار.
وقال
براين
لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة “الذهب في هذه اللحظة يتماسك مع ميل طفيف نحو الهبوط، خاصة مع ارتفاع الدولار”.
وأضاف “مع ذلك، لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن”.
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