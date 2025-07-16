Advertisement

إقتصاد

بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1392185-638882555666254815.jpg
Doc-P-1392185-638882555666254815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وانتظروا المزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Advertisement

بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3334.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3340.90 دولار.

وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة “الذهب في هذه اللحظة يتماسك مع ميل طفيف نحو الهبوط، خاصة مع ارتفاع الدولار”.

وأضاف “مع ذلك، لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن”.
مواضيع ذات صلة
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
lebanon 24
16/07/2025 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب.. إليكم الأرقام الجديدة
lebanon 24
16/07/2025 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب.. ماذا عن المعادن النفيسة؟
lebanon 24
16/07/2025 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
lebanon 24
16/07/2025 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:37 | 2025-07-16
04:11 | 2025-07-16
03:25 | 2025-07-16
02:15 | 2025-07-16
01:25 | 2025-07-16
01:05 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24